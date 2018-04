Una Mujer Fantástica gana 5 premios Platino: incluyendo Mejor Actriz

Ay chiquillada, es que no damos m√°s de alegr√≠a! muchas gracias @premios_platino por estos reconocimientos que recibo con el coraz√≥n lleno de amor y a nombre de todo el equipo. Estos galardones los entrega la audiencia en votaci√≥n popular como antesala de la gran gala de ma√Īana, y nos han otorgado el premio para UMF a mejor pel√≠cula iberoamericana de ficci√≥n, y a mi como mejor actriz . Estamos on fire ūüĒ• #RebeldiaResistenciaAmor #unamujerfantastica ūüé• ūüé¨

A post shared by Daniela Vega (@dani.vega.h) on Apr 28, 2018 at 9:30am PDT