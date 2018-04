Silvio Caiozzi y el actual cine chileno: "Es un poco frío con la gente, poco afectivo"

El fin de semana pasado, el cineasta local Alejandro Fern√°ndez Almendras (Aqu√≠ no ha pasado nada, Matar a un Hombre) agit√≥ el debate sobre la baja audiencia de las pel√≠culas chilenas en su arribo a la cartelera. De acuerdo a su tesis, esto no supone una “crisis del cine chileno”, sino m√°s bien una crisis “del cine comercial chileno”.

En di√°logo con La Tercera, el director apunt√≥: “Necesitamos m√°s directores como √©l (Nicol√°s L√≥pez) si es que queremos tener m√°s taquilla. Pero el resto de los proyectos comerciales, desde lo que ha hecho Fabrizio Copano hasta lo √ļltimo del Rumpy son solo fracasos. Creo que esa es la discusi√≥n: el fracaso del cine comercial chileno. Pero no es el caso m√≠o, ni el de Cristi√°n Jim√©nez o Sebasti√°n Lelio. Es hora de transparentar que no pretendemos llenar las salas para que se revienten de p√ļblico. Nuestra primera intenci√≥n es hacer buenas pel√≠culas”, dijo.

Sin embargo, en la misma l√≠nea, el mencionado Nicol√°s L√≥pez afirm√≥ que el modelo de su productora, Sobras, no es “repetible” como m√©todo: “Esto es el resultado de una carrera de dirigir 10 largometrajes y de producir junto a mi socio Miguel Asensio m√°s de 30 (…). Entonces, el caso de nuestra productora Sobras no es algo repetible. Se trata de hacer cine personal, con punto de vista, pero que tenga la posibilidad de conectar con el p√ļblico”.

Contrariando ambas posturas, el director chileno Silvio Caiozzi entró al debate con otra solución: cambiar definitivamente las bases del Fondo Audiovisual (Fondart), instancia clave para el financiamiento de gran parte de la oferta fílmica chilena.

“Aqu√≠ uno puede decir cosas que se le ocurren a uno no m√°s porque no hay nada claro en esto. Respecto al cine comercial, al cine que hace L√≥pez le ha ido bien, uno no podr√≠a decir que las pel√≠culas comerciales no han funcionado. Eso no es cierto. Algunas no funcionan aunque son hechas comercialmente, pero algunas s√≠. Y otras que no son hechas con el esp√≠ritu comercial, s√≠ funcionan”, coment√≥ en di√°logo con BioBioChile.

Para el cineasta, que visit√≥ hoy La Radio en plena promoci√≥n de Y de pronto el amanecer (estreno el 12 de abril ), se ha consolidado una desconexi√≥n entre p√ļblico y directores. “En el ultimo a√Īo y medio se han distanciado. Mi sensaci√≥n es que el cine chileno de ahora, en general, salvo excepciones, es un poco fr√≠o con la gente. Es poco afectivo, se perdi√≥ eso. Seguramente porque todo el mundo, la gente joven que trata de hacer su primera pel√≠cula, qu√© es tan pensando: c√≥mo nos ganamos el fondo (audiovisual)”.

(Pregunta):¬ŅQu√© deber√≠a cambiar para que el p√ļblico se reencuentre con el cine chileno?

(Respuesta): Para mi gusto, hay que cambiar el reglamento del fondo. Ha ido siendo modificado para que no sea necesariamente la persona que tenga o no tenga capacidades de hacer una película lo que valga, o el proyecto que está presentando.. Eso pasó a segundo o tercer lugar. Ahora importa mucho más la presentación, los conceptos como la comercialización.

(P): ¬ŅEs ese el problema?

(R): El problema está ahí, porque por otro lado hay una generación de gente joven fantástica, yo creo que habrá un vuelco enorme. Los más jovencitos son extraordinarios, vienen con unas ganas de hacer cine, con capacidades brutale.s.

De acuerdo a Caiozzi, “el Fondart comenz√≥ con el concepto de que lo que hab√≠a que ver era el proyecto que se presentaba, no importaba si se escrib√≠a mal o bien ¬ŅQu√© importa eso? Puede ser una persona que sabe o no escribir, da lo mismo, pero puede ser un genio como cineasta. Hoy d√≠a no, se fijan m√°s en esas tonteras, entonces, quedan afuera a lo mejor cosas geniales”.

Seg√ļn el director de Coronaci√≥n, la instancia termina desvirtuando los trabajos seleccionados, “y al final el que se las arregla mejor presentando el proyecto ese sale a adelante, y termina haciendo una pel√≠cula que no necesariamente es la que √©l quiere hacer, sino una que est√° hecha pensando en c√≥mo me gano el fondo o alg√ļn premio de alg√ļn festival del norte de Europa, entonces desapareci√≥ la emoci√≥n, la pasi√≥n que un cineasta tiene que tener para hacer una pel√≠cula que transmita al p√ļblico”.

¬ŅHace falta autocr√≠tica de parte de los directores “de festivales”?

A veces ni siquiera tienen conciencia de eso. Aquí el problema, por lo que hay que presionar, es la modificación del reglamento del Fondo Audiovisual. Hay que cambiarlo radicalmente.