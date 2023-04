¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve la correa con botón que llevan algunos abrigos y chaquetas? No se trata de un adorno, sino que tiene una razón de ser.

Tanto en trench como en chaquetas de cuero e incluso abrigos, podemos ver presente esta especie de tira de género de pocos centímetros de largo y ancho, y material flexible.

Mientras algunos videos virales de Twitter y TikTok dicen que fueron creadas para sujetar carteras o bolsos -lo que no está del todo equivocado-, lo cierto es que originalmente fueron creadas para como una especie de correa para uniformados.

De acuerdo a la agencia Europa Press, estas fueron diseñadas originalmente para los militares, específicamente para “evitar que las mochilas, las bolsas de municiones o las bayonetas se salieran del hombro”.

“En estas solapas también suelen mostrarse las insignias de rango, de regimiento o las charreteras”, aseguran.

Al masificarse en el mundo de la moda, actualmente esas correa en las chaquetas pueden usarse para sujetar otras cosas, y evitar así que estás se queden en alguna parte o disminuir el riesgo de robo.

¿Las usas?

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall off🤯who knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s

— Francheskahorsburgh (@Francheskahor6) October 29, 2018