Muchas personas le ponen aceite al agua de los tallarines para que estos no se peguen, sin embargo, estarían cometiendo un error.

Los tallarines son uno de los platos favoritos de los chilenos. La receta de cómo prepararlos se va transmitiendo de generación en generación, sin embargo, ha ido cambiando con el correr de los años.

Lo que sí está claro, es que gran parte hace algo que puede no sea del todo correcto: ponerle aceite al agua para que no se peguen los tallarines.

Y sí, efectivamente muchos le ponen aceite, pero surge la duda de si la función de esto es correcta o no.

Lo primero, es que muchos chefs y especialistas de cocina concluyen que no, el aceite no sirve para que no se peguen los tallarines o las pastas.

¿Se le pone aceite al agua de los tallarines para que no se peguen o es un mito?

El cocinero, e investigador gastronómico, Heinz Wuth, en su canal de YouTube, Ciencia y Cocina, entrega una clara explicación.

Esta es que el agua con el aceite no se mezclan por sus composiciones químicas. Mientras el aceite flota en el agua, los tallarines o las pastas se hunden, ya que son más densas, por lo que prácticamente no quedan en contacto.

El motivo por el cual se pegan los tallarines o las pastas, es por el almidón que contienen, por lo que, para que esto no ocurra, lo mejor es ir revolviendo mientras se cocina.

Ahora, una vez retirada el agua, en ese caso sí se puede poner un poco de aceite, pero esto ya es opcional.

De hecho, otros chefs, como Dabiz Muñoz, refuerzan el hecho de que el aceite en el agua no sirve para que no se peguen, sino que su propósito sería para que la espuma que se forma al preparar los tallarines no se rebalse de la olla, lo que explicaría el origen del mito.