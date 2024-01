¿A qué edad te enteraste que hay un truco para cerrar las cajas de cereal que no sólo evita que se desparramen por la despensa, sino que también hace que se conserven mejor?

Un video viral en Tiktok, que ya reúne más de 1,5 millones de reproducciones, muestra la manera correcta de cerrar tus cajas de cereal que te hará decir “¡Cómo no lo hice antes!”.

En la secuencia, una joven llamada Marina explica en qué consiste en truco. “Tengo 23 años y me acabo de enterar de esto”, comienza.

“¿Por qué no nos explican esto antes? ¿Por qué no hay unos dibujitos que te digan que puedes hacer esto y por qué me entero a los 23 años? ¿qué está pasando? es el life hack de la vida”, afirmó la joven.

Según se observa en la secuencia, lo que debes hacer una vez abierta la caja es doblar hacia dentro las dos solapas pequeñas y una de las grandes (la que tiene una ranura) y dejar libre la otra.

Luego, juntas las esquinas formando como dos triángulos para finalmente, introducir la solapa restante encajándola en el espacio que queda. Así, te quedará una especie de sobre cerrado.

Si no has comprendido aún, te mostramos el video:

Truco de la caja de cereal no es tan nuevo

El video se llenó de reacciones de sorpresa. “Pensaba que iba a ser lo de toda la vida…me acaba de estallar la cabeza”, dijo alguien. “29 años y me acabo de enterar”, añadió otro.

También hubo quienes dijeron que llevan años poniéndolo en práctica.

Y es que el truco no es tan nuevo. En 2020, la británica Becky Holden McGhee compartió un video en Facebook Watch explicó cómo hacer correctamente para cerrar la caja de cereal de esta manera.

¿Y tú ya lo conocías o te acabas de enterar? cuéntanos en los comentarios.