Una de las tradiciones navideñas que ha ganado terreno en Chile, durante las últimas décadas, es la del ‘Amigo Secreto’. Esta consiste en elegir el nombre al azar de un compañero (trabajo, colegio, universidad) y entregarle un presente sin él se entere en un periodo de tiempo.

Actualmente esta modalidad es utilizada en muchos lugares a modo de fomentar las buenas relaciones entre personas y estrechar lazos. No obstante, hay quienes no lo disfrutan del todo.

Esto tiene relación con varios factores: personas que vienen recién integrándose a grupos de trabajo, quienes sufren ansiedad a fin de año y los que tienen compañeros de oficina, o curso, que derechamente no son de su agrado.

En este último caso, no cabe duda que uno de los mayores miedos es que, al momento de conocer el nombre de la persona, sea precisamente alguien con quien no se tiene una relación fluida.

Aquello puede generar una serie de inconvenientes, que van desde la inseguridad de encontrar algo para ‘salir del paso’ a, derechamente, no querer participar de la actividad.

Adaptarse al Amigo Secreto

Para analizar esta situación, BioBioChile tomó contacto con Christian Schnake, director del Centro de Psicología Integral de la Persona de la U. Finis Terrae, quien detalló algunos aspectos relevantes.

“El Amigo Secreto, dependiendo de cómo se maneje, puede generar un buen o un mal ambiente. Depende mucho cómo se defina, cómo se crean las reglas, cómo se comparta. A veces se hace la dinámica y la gente no va, dejando simplemente el regalo, otras veces algunos van y no llevan regalo”, expresó.

“Depende cómo se maneja y qué trabajo ha habido en el equipo previo a la instancia de compartir, para que esto tenga sentido y pueda fortalecer”, agregó.

Respecto a qué hacer en caso de tener que entregar un regalo a alguien con quien no se tiene una buena relación, el profesional asegura que la clave es no perder de vista que se trata de un juego, por lo que se puede entregar algo de cortesía simplemente.

“Lo que primero tengo que pensar es que se trata de un simple juego, y como todo juego nos toca gente que nos agrada y otra que no nos cae muy bien. Hay que tratar de buscar un regalo neutro, algo que sea recibido bien por cualquier persona, un chocolate, agenda, cosas que no sean muy personales o íntimas, o que no tengan un gran contenido”, expone.

Por último, el profesional hizo un llamado a no sobrepensar demasiado la situaciones en caso que existan dinámicas de este tipo en la oficina.

“Todos los cambios pueden generar ansiedad, en especial en personas que tengan dificultades en el manejo a situaciones nuevas. Es importante manejar los pensamientos irracionales que surgen, relacionados con la ansiedad. Pensamientos del tipo ‘y si no le gusta’ o ‘la persona me cae mal"”, afirmó.

“Hay que aprender a tenerlos en la categoría de pensamientos irracionales, que no siempre se tiene sustento para afirmar. Hay que afrontar situaciones teniendo en cuenta que estos pensamientos, en casi todos los casos, son solo parte de las fantasías”, cerró.