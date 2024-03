Una joven en Florida, EE.UU, oyó a unos hombres hablar negativamente sobre sus novias mientras jugaban un partido de pickleball. La creadora de contenido no dudó en grabarlos desde lejos y exponer la situación en redes sociales.

Anna Woodring, una tiktoker estadounidense, ha dado bastante que hablar en redes tras una particular maniobra realizada en ayuda a su género.

La joven se encontraba en una cancha de pickleball, en Florida, cuando oyó a un grupo de hombres que jugaban un partido quejarse sobre lo “feas” que eran sus novias.

“Si tus novios están en Seaside/PCB Florida para las vacaciones de primavera, están literalmente hablando sobre lo feas que son sus novias… Es hora de encontrar a otros“, escribió Anna en TikTok junto a un video de la escena desde lejos.

Tiktoker expuso a hombres que llamaron “feas” a sus novias

“Buscando a todas las chicas cuyos novios vinieron aquí sin ellas”, agregó la creadora de contenido en la descripción del video.

El registro se ha masificado rápidamente en Internet: ya acumula 5 millones de visitas en la plataforma de videos y casi 900 mil comentarios.

“¿Por qué se me cayó el corazón? No tengo novio”, “Que se tengan que sacar la camiseta para jugar pickeball es la primera bandera roja”, “Entré en pánico y tengo 34 años, soy casada y tengo tres hijos”, “Realmente quería un novio pero creo que ya no“, son algunas de las expresiones presentes en la publicación.

Otros comentarios celebran la acción de Anna, pues la destacan como ejemplo de sororidad y de cómo las mujeres cuidan y apoyan a otras a pesar de, incluso, no conocerse.