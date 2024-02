La influencer colombiana conocida en las redes sociales como “Tremenda Show”, cuyo nombre real es Dailyn Montañez, causó gran polémica durante las últimas horas luego de que se diera a conocer una participación junto a su pareja en el podcast de Mariam Obregón donde confesó que había abusado de su marido.

La colombiana contó que en una ocasión había puesto sustancias nocivas en la bebida de su esposo, con el fin de drogarlo y que este perdiera el conocimiento para luego abusarlo sexualmente, a lo que ella reaccionó diciendo: “Pero es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas”.

Ante tal revelación, Jordan Galván dijo: “Ese día me sentí violado total. Ese día, yo no sé, yo me sentía raro”. No obstante, con el transcurso del tiempo la habría perdonado.

Evidentemente, la confesión causó gran revuelo y duras críticas en su contra, pues se trata de una violación. Fue así que varios de sus seguidores se abocaron en dejarle comentarios en sus redes sociales reprochándole su actuar.

Sin embargo, horas más tarde, tras aterrizar de un vuelo al viejo continente, ambos salieron a aclarar que todo se trataba de una mentira para obtener más likes en sus redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, la pareja colombiana y padres de un niño de un año, hablaron. En el registro, Montañez dijo: “Jamás yo he llegado a estos casos con mi pareja, ni con nadie. Jamás pensé recibir comentarios tan fuertes y malos, yo sé que en parte es culpa mía por hablar de estos temas en un podcast, algo que no es real”.

Sin embargo, lo que más alarmó fue que la llamaran “Garavito”, que en la jerga colombiana se usa para referirse a un pedófilo.

En medio, intervino su esposo, quien aseguró “si eso hubiese pasado, créanme que yo no estaría con ella, no nos hubiésemos casado. Les pedimos disculpas públicas porque era nuestro primer podcast y no supimos manejar la situación”, reconoció.

Tras ello insistieron en sus disculpas por mentir con el fin de obtener likes en sus redes:

“En ese momento no vimos el problema, no pensamos antes de hablar y no sabíamos que tanta gente iba a volver eso así. De verdad, yo les pido disculpas públicamente”, agregó la influencer colombiana.