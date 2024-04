Este viernes, luego de la Junta de Accionistas de Blanco y Negro, se concretó la elección de Aníbal Mosa como presidente de la concesionaria que rige a Colo Colo.

No fue sorpresa, ya que todo indicaba que el empresario sucedería a Alfredo Stöhwing tras llegar a un acuerdo con el Club Social y Deportivo albo (CSyD), comandado por Matías Camacho.

Pero según ha destapado El Mercurio, el acuerdo entre Mosa y Camacho fue parte de un calculado movimiento entre ambos dirigentes, que incluyó una “traición” del CSyD a Stöhwing.

De acuerdo al matutino, Camacho había comprometido su apoyo al bloque liderado por el hasta ayer presidente de Colo Colo. Sin embargo, durante la semana, el mandamás del CSyD dejó de contestar los llamados de Stöhwing.

“El club no va a votar por ti, votaremos por Aníbal Mosa”, fue la única respuesta de Camacho, solo horas antes de la votación.

“Ellos me habían comprometido su apoyo, me prometieron sus votos. Cuando me dicen que no, entregan argumentos muy livianos y está claro que no son los verdaderos”, dijo Alfredo Stöhwing luego de su derrota.

En la misma línea, el derrotado candidato a la presidencia de Blanco y Negro afirmó que “le ofrecimos a Camacho presidir la Comisión Centenario y descuentos para los socios. Él nos pidió un cargo gerencial y le explicamos que eso no podía darse de la noche a la mañana, pero que lo íbamos a analizar”.