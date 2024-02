Kevin Spacey vuelve al cine como protagonista después de haber sido acusado de nueve cargos de agresión sexual contra cuatro hombres en Inglaterra, de los cuales fue declarado "no culpable" en 2023. Recordemos que cuando surgieron las primeras denuncias en 2017, el actor fue despedido de la serie de Netflix, House of Cards, y no volvió a ser contratado para ningún otro proyecto desde entonces.