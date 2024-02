El creador de contenido tuvo que grabar el video dedicado a su mascota en varias ocasiones, ya que no podía contener las lágrimas. Rápidamente, varios fanáticos terminaron contando sus propias historias con perritos rescatados.

A través de su cuenta de TikTok, el usuario Pablo Machado, quien es el humano detrás de la cuenta de su perrito Pipo, cargó un emotivo saludo de cumpleaños para la mascota, el mismo que llevó a las lágrimas a varios quienes vieron el registro.

Tal como se ve en la plataforma, toda la cuenta está dedicada a Pipo y sus aventuras, tales como sus viajes en moto junto a su dueño Pablo. Ambos, a través de los videos que suben, suelen impulsar el “proyecto Pipo”, una cruzada solidaria para esterilizar a perritos callejeros de Uruguay, lugar de donde son originarios.

Sin embargo, para San Valentín, Machado decidió grabar un video celebrando el cumpleaños del can, el cual cumplió 14 años, esto con el fin de llamar a adoptar animales callejeros.

Sentados juntos en el rincón de Pipo, el cual está completamente adornado con carteles y fotos del perrito, el hombre puso una torta junto a dos velas en referencia a sus años, las mismas que se veían un tanto consumidas. Al mismo tiempo, se notaban las lágrimas del uruguayo.

“Bueno gente, 14 años del Pipo… 14 años donde lloramos reímos, nos abrazamos, charlamos, nos puteamos (insultar), discutimos, nos extrañamos, ganamos, pero muchas veces perdimos también“, comenzó a relatar visiblemente emocionado.

“Pero seguimos adelante y lo más importante es que jamás bajamos los brazos y nunca nos abandonamos, no hubo excusas para nada para darnos la espalda”, dijo en notoria referencia a aquellos que abandonan a sus mascotas. “14 años donde ha sido mi sombra, la luz de mis ojos, mi gran amigo y mi gran media naranja”, agregó.

Sus palabras en honor a Pipo no se detuvieron ahí y continuó: “El único sobreviviente a mis tormentas. El Pipo lo es todo para mí. Feliz cumpleaños para mi mejor amigo”, añadió tras notar que el perrito lo miraba con mucha atención. “Las velas ya están apagadas porque este es el octavo video que hago, me pongo a llorar y tengo que volver a hacerlo”, confesó.

Tras ello, el hombre explicó que eligió celebrarle el cumpleaños al can en San Valentín, pues es el Día del Amor y para él “el amor más puro y más fiel es el de un perro”. Sumado a eso, reveló que designó ese día para la celebración, pues “al tipo lo adopté grande ya, no sé qué día nació, no tengo idea”.

“Feliz cumpleaños al Pipo”, dijo antes de abrazar a su perrito y darle un beso en la cabeza. Cabe mencionar que anteriormente en sus redes sociales Machado contó que adoptó a la mascota luego de encontrarlo moribundo en una zanja y aunque en principio pensó que el animal estaba muerto, cuando lo vio moverse no lo pensó dos veces y se lo llevó consigo.