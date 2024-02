Un grupo de investigadores descubrió en 2011, la cifra aproximada de 8,7 millones de especies y hasta hace algunos años, una pequeña parte (1,3 millones) fueron identificadas. Entre ellos, se trata en su mayoría de animales raros que eran desconocidos.

Pero en la actualidad existen otra serie de animales, que parecen sacados de otro planeta y ejemplifican la diversidad de las especies. Cuando se trata de animales, todavía tenemos mucho que descubrir.

A continuación, destacamos una lista con los animales que sorprenden por su apariencia y características que los hacen únicos.

El pez borrón o blobfish, es considerado el animal más feo. Sin dudas, su cuerpo gelatinoso puede producir rechazo, pero una publicación de Magazine Smithsonian, enumeró que el pez vive en las profundidades del mar, a 1.200 metros, frente a la costa australiana.

Considerando este detalle, el aspecto poco glamoroso le permite descender hasta el fondo marino.

Hay que agregar que al tener una anatomía de agua y grasa, esto le permite sobrevivir en la profundidad, indica Science Insider.

That the blobfish is ugly.

You wouldn't look so great either if you'd just undergone a rapid depressurisation of 120 atmospheres. https://t.co/rRF7pG7f59 pic.twitter.com/uSvvgo8Ec9

— Dr Russell Arnott (@Russell_Arnott) July 8, 2020