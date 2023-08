Cada cierto tiempo, el ingenio de los usuarios de redes sociales, permite hacer gala de mucha creatividad. Prueba de ello, es el meme del gorila tocando batería, pero no es cualquier canción, puesto que se trata del emblemático In the Air Tonight, el tema que marcó el debut de Face Value, el primer álbum de Phil Collins.

Aunque no lo pareciera, este video se trata de un comercial para la marca de chocolates Cadbury, que lanzó el spot en el año 2007.

De esta forma, el comercial de noventa segundos, creado por la agencia de publicidad Fallon, costó más de seis millones de libras de la época.

En ella, vemos a un actor enfundado en el traje de un gorila, mientras toca extasiado la batería al ritmo del single de Collins.

Hay que resaltar que se emitió durante la final de la octava temporada de Gran Hermano, el 31 de agosto de 2007.

Cómo nació la idea del gorila tocando batería

No obstante, a pesar de los años, el comercial es ampliamente recordado por su novedad y su apuesta vanguardista. “A los británicos les encanta el humor surrealista y cada elemento de Cadbury Gorila rezuma con él. Nada tiene sentido, pero es una pieza publicitaria mágica que tomó por sorpresa al público televidente”, reflexionó la editora de marketing, Rachel Barnes, a Campaign Live.

En esta misma línea, Phil Rumbol, exjefe de marketing de Cadbury, quien estuvo a cargo del anuncio, afirmó: “Creo que su atractivo perdurable radica en el hecho de que no le dice a la gente un mensaje, sino que evoca un sentimiento, y, por lo tanto, es algo que la gente disfruta”.

Finalmente, Rumble, detalló a The Guardian que el spot se aleja completamente de la imagen que remite a Willy Wonka. Entre los muchos premios que ganó, se encuentra el león de Cannes.