El influencer argentino Santi Maratea se transformó en blanco de críticas en redes sociales luego de que hiciera una insólita petición a la aerolínea Jetsmart.

Maratea, quien tiene 3.6 millones de seguidores en Instagram y conocido por sus colectas benéficas, subió una historia en esa red social donde pidió a la aerolínea esperarlo porque iba atrasado a un vuelo nacional entre Buenos Aires y Tucumán.

“A los pilotos o azafatas de este vuelo de @jetsmart_argentina estoy llegando tarde por favor, necesito que me esperen un toque, no puedo perder este vuelo”, escribió en IG.

“Ya tengo el check in hecho y no despacho equipaje”, agregó adjuntando una foto de su tarjeta de embarque.

Luego, tras perder el vuelo, habría publicado otra historia en Instagram donde las habría emprendido contra la aerolínea chilena, según el medio argentino Los Andes.

“Finalmente perdí el vuelo a Tucumán por los ‘forros’ de Jetsmart Argentina, si habría mas gente solidaria como yo este país no estaría como está” (sic), supuestamente escribió, según recogió el mismo portal.

Influencer argentino que hizo insólita petición a Jetsmart da explicaciones

Tras ser increpado en redes sociales como Instagram y Twitter, el joven influencer borró las publicaciones y subió un video donde se refirió a la situación.

“Hoy me perdí un vuelo, hace mucho no me pasaba”, indicó, agregando que hace unos años era una constante para él y que luego dejó de pasarle. “Me perdía más vuelos de los que tomaba”, explicó y que por lo mismo ahora se autocastigó por el hecho.

“Pensé ‘soy una mierda de persona, no voy a hacer nada en la vida y me merezco todo lo peor de este mundo’, estuve así todo el día castigándome”, afirmó.

En la secuencia indicó que llegó cerca de 20 minutos tarde y que entendía que la aerolínea no tenía por qué esperarlo

“Llegué como veinte minutos tarde y un vuelo comercial no puede demorarse veinte minutos por un pasajero”, reconoció.

No obstante, las explicaciones posteriores no acallaron los comentarios en su contra.

"Maratea": Por el insolito pedido que le hizo a Jetsmart y su posterior enojo con la empresa. pic.twitter.com/ANc2VsKvGb — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) August 2, 2023

“Cuando piensas que el mundo gira a tu alrededor”, “Todos somos iguales pa, nadie tiene porqué esperarte”, “¿Él es solidario? ¿Haciendo caridad con plata ajena?”, “Pero a quién se comió este? Mirá si lo van a esperar en un vuelo?”, fueron algunos de los comentarios que recibió.