Una singular mención en redes sociales tuvo la empresa de artículos de higiene de lujo Lush y sus bombas de baño, ya que hace poco lanzó una colaboración con Super Mario Bros para promocionar la película que se estrenará pronto en Chile.

Resulta que algunos usuarios de TikTok y Twitter quisieron probar uno de los productos relativos a la cinta, pero el aspecto parecido a “orina”, provocó que quisieran compartir el registro en Internet.

Lush lanzó una serie de producto como, gel, jabones y sprays de baño inspirados en los personajes del videojuego y ahora película, Mario Bros, sin embargo, el artículo que se llevó todo el interés fue la bomba de baño.

Se trata de bloque sorpresa con un signo de interrogación (clásico de la franquicia, donde los personajes obtienen monedas, hongos, o huevos con Yoshi), que luego de disolverse libera uno de los seis diseños de jabones al azar, cada uno con un aroma y color distinto.

El problema con esta propuesta, es que el bloque sorpresa se deshace en un color amarillo muy cercano al color de la orina, lo que tiene una estética poco agradable al momento de darse un baño.

Por ejemplo, un usuario de Twitter develó esta situación: “Ya descubrí por qué no hay influencers publicando acerca de la promoción del bloque de pregunta de Mario de Lush”, escribió junto al registro, donde se ve el agua con un color amarillo opaco y poco agradable a la vista.

The new Mario mystery block bath bombs are giving piss kink pic.twitter.com/a6551xbHEw

