Probablemente, durante la época de navidad es cuando más vemos el “glitter” por todas partes. Está en los adornos, envoltorios, pegamentos y miles de elementos donde es protagonista.

El uso del glitter o purpurina, como también se le conoce, no está ligado exclusivamente a la papelería, sino que es una industria que proporciona materia prima para muchos otros rubros.

Desde el rubro cosmético hasta el automotriz, todo necesita brillo para hacer más atractivo sus productos y el glitter proporciona eso que por sí solo no se consigue.

Sin embargo, no todo es luminosidad en el glitter, sobre todo desde que en 2018 un reportaje de The New York Times revelara que hay usos que aún desconocemos, lo que despertó una conspiración que aún prevalece.

¿Qué es el glitter?

Plástico o más bien microplásticos, específicamente aluminio y tereftalato de polietileno (PET) son los componentes principales del glitter, esos pequeños brillantes que tanto fascinan al mundo.

El glitter nació en 1934, cuando Henry Ruschmann, un maquinista de New Jersey, creó una forma de pulverizar plástico para crear grandes cantidades de glitter. Henry fundó una empresa, Meadowbrooks Inventions, que es una de las más grandes productoras y distribuidoras de glitter en el mundo, consignó S Moda.

Para 1960 el glitter ya estaba en la industria cosmética, era incorporado en lápiz labial, polvos, etc. También encontró un nicho en la industria de la moda.

Y en nuestra época lo puedes encontrar en todas partes, las carcazas para teléfono, cremas, jabones, papelería, tarjetas de crédito, ropa, zapatos, etc.

Incluso en productos tan extraños como cápsulas íntimas para mujeres que se introducen en la vagina para liberar una capa de brillo cuando tienen relaciones sexuales, comentó NY Post.

Esto llevó a que una periodista del prestigioso The New York Times fuera a buscar cómo funcionan las empresas que fabrican la purpurina y se encontró con una sorpresa.

La conspiración en una industria secreta

Cuando la reportera Caity Weaver intentó descubrir qué había detrás de la industria del brillo nunca pensó que las cosas se pondrían misteriosas.

Para iniciar su investigación quiso visitar las industrias de glitter de Estados Unidos, específicamente las más grandes que aún están en New Jersey.

Tal fue su sorpresa cuando las empresas se negaron a mostrarle los procesos de trabajo para la obtención del glitter y fue sólo una compañía, Glitterex, la única que la recibió, aunque a regañadientes.

Aunque el gigante de la purpurina la dejó entrar, no pudo conocer sus procesos de trabajo con un producto que tarda al menos 1000 años en biodegradarse, pero el misterio no quedó ahí.

Babu Shetty, presidente y director ejecutivo de la compañía, argumentó que su proceso de creación de brillantina es uno de los más avanzados del mundo, por lo que mantenían en absoluto secreto el proceso.

Pero, cuando le consultaron quienes son los clientes de Glitterex, la gerenta, Lauren Dyer, manifestó que por nada del mundo mencionarían cuál es la industria que más compra su producto.

La periodista volvió a preguntar si sabían para qué lo usaba esa industria, a lo que contestaron que claro que lo sabía, pero que si lo miráramos a simple vista, no sabríamos qué es el glitter, porque no quieren que nadie sepa qué es específicamente esto.

Las teorías de las redes sociales

La negativa de las empresas a mostrar cómo generan el glitter, pero por sobre todo a qué industria proveen, generó una serie de teorías respecto de su uso. Estas volvieron a la palestra hace algunos meses, cuando se anunció una escasez de glitter en Estados Unidos.

Un tiktok rescató las teorías que abundaron en Reedit, una vez que apareció el reportaje y que siguen rondando en la mente de algunos que aún no dan respuesta a cuál es la industria que más compra glitter.

Según mencionan en el video las industrias que podrían comprar son las relacionadas con la pintura de vehículos y botes, así como también el asfalto para las calles, el objetivo es que se pudieran ver mejor con el brillo.

También lo relacionan con la industria de la higiene femenina, ya que entre los componentes de los tampones indican que tienen glitter, lo que podría estar en el aplicador.

Sin embargo, el que más llamó la atención fue la teoría que señala que grandes cadenas de hoteles compran purpurina para ponerla en la arena de sus playas y que así estas se vean más atractivas para sus clientes.

El glitter que no brilla

Por muy bonito y atractivo que lo veamos, el glitter también tiene un lado oscuro y tiene relación específicamente con su degradación en el medioambiente.

Muchas veces quitarnos estos microplásticos de las manos es un problema, entonces imagínate cuando están en el mar, donde muchas especies los consumen al confundirlos con alimento o sencillamente los ingieren por las branquias.

Celia Ojeda, de Greenpeace España mencionó a S Moda que “se quedan en suspensión en las primeras capas del agua, y entran en la cadena trófica porque los peces las ingieren. Muchas veces se encuentran microplásticos en los estómagos de los peces e incluso en sus larvas. Los peces se están desarrollando con los microplásticos”.

Este problema generó que en varios países se prohíba el uso de microplásticos en algunos productos cosméticos que van directamente al agua, como la pasta de dientes o los exfoliantes.

De igual forma, algunas empresas se comprometieron a utilizar productos que sean biodegradables en sus productos que tienen contacto con el agua.

Sin embargo, el glitter tiene una “zona gris” y aún no se sabe con exactitud cuánta contaminación aportan al mundo, por lo que se creó el “eco glitter”.

Empresas como Eco Glitter Fun venden este producto que es libre de plástico y biodegradable rápidamente en ambientes naturales de agua dulce.

Pero también se preocupan de que sea vegano y libre de crueldad animal, con el objetivo de que el desarrollo y eliminación de la purpurina no genere daños en el medio ambiente.