Se trata de un influencer estadounidense que se dedica a hablarle a los niños sobre el género no binario y ser transgénero. Sin embargo, ciertos detalles de su mensaje le han significado varias acusaciones en su contra por grooming.

Con consignas como “Dios es no binario” y el “género biológico es falso” el influencer de TikTok Jeffrey Marsh se ubicó en la palestra de la red social los últimos días. Todo inició luego de que cargara un video donde le “aconsejaba” a los niños que no tuvieran contacto con sus padres si no estaban de acuerdo con estas creencias.

Marsh, quien se identifica como no binario y usa los pronombres They/Them (“ellos”), tiene 45 años y antes de llegar a la plataforma ya era conocido por su rol como activista de la comunidad LGBTIQ+, lo que expresa a través de sus charlas y textos, según asegura él mismo en su página web.

Por esta misma razón, no le fue difícil hacerse de un séquito de seguidores en internet, donde ya acumula más de 680 mil fans. Comunicando a través de videos en primer plano, donde su rostro y mirada sugerente ocupan casi toda la pantalla, Jeffrey expande su mensaje.

Las acusaciones contra Jeffrey Marsh

“Si el hombre fue creado a imagen de Dios y la mujer fue creada a imagen de Dios, entonces Dios debe ser… trans”, dice en uno de sus registros más polémicos y por el cual ha sido acusado de ‘grooming’ por parte de los seguidores de diversas religiones.

Entre otras cosas, se le acusa de hablar de sexo con los menores de edad, y de intentar convencerlos de que en realidad están viviendo con la identidad de género errónea porque su padres “se equivocaron”, además de invitarlos a hablar con él a través de Internet, en lugar de con sus progenitores.

La comediante musulmana Shumirun Nessa, fue una de las que alzó la voz en redes sociales e hizo un video imitando a Marsh en TikTok, que causó gran revuelo.

En otro registro, la mujer aseguró que el influencer ejercía el grooming a menores de edad, argumentando en que muchos de sus clips comenzaba con el mensaje con “solo para niños” y posterior a eso los invitaba a suscribirse a su cuenta de Patreon -una red social de pago donde se puede compartir todo tipo de contenido- donde hablaba, a su juicio, explícitamente de sexo, según consigna Al Jazeera.

Tras esto, la mujer recibió una serie de amenazas y ataques, incluyendo cartas donde se le advertía proteger a sus pequeñas hijas, que conocían su dirección, e incluso llegando a encontrar su auto completamente destruído.

Esto es una muestra del debate que nació, donde mientras unos salen en su defensa, otros recogen más y más antecedentes asegurando que esto es cierto.

Grooming en la niñez

Tal como lo define en su sitio web la Fiscalía de Chile, el grooming consiste en “las situaciones de abuso sexual de niños, niñas o adolescentes por parte de adultos a través de internet, usando los chats y las webcams”.

Sumado a esto, uno de los pasos del modus operandi de los “groomer” es aislar a las víctimas, lo cual logra a través de salas de chat privadas o mediante perfiles falsos para esconder su identidad, una de las características de Patreon.

A partir de ahí, el acosador comienza una etapa identificada por el sociólogo chileno, Pablo Hunneus, como de “seducción” la cual, en el caso de Jeffrey Marsh, puede distar mucho de lo sexual.

“Él es un seductor asexuado, pero a la vez muy sexualizado; hace ojitos, gestos medios hipnóticos, solo le faltan las velitas para ser un santo de altar. Es muy inteligente y manipulador”, describe.

Julio César Carrasco, psicoterapeuta EMDR, agrega que en el caso específico de Marsh, este se vale de sus estudios y conocimientos como actor para hace efectivo el mensaje

“Sus mensajes enarbolan conceptos de fácil consumo como la positividad y autoestima. Acaso alguien que te diga, ‘tú puedes y valórate’, ¿no es alguien a quién me interese seguir? Por eso es peligroso exponer a los menores“, advierte.

Tras esta fase, los groomers comienzan “progresivamente a disminuir las inhibiciones” de los niños, incitándolos a hacer contenido de índole sexual o generándolo ellos mismos. Luego de esto inicia la etapa de chantaje mediante la que prolongan las situaciones de acoso sexual.

¿Puede Jeffrey Marsh generar una crisis de identidad? En el caso de Jeffrey Marsh, las acusaciones en su contra sobre grooming no solo se refieren a supuestos discursos de connotación sexual dirigidos a niños, sino que también se le atribuye “intentar convencer a los menores de que son no binarios y transgénero”. Aunque al menos en su perfil público de TikTok no hay videos con este discurso -cabe destacar que varios han sido eliminados o se les han quitado el audio-, los profesionales de la salud mental afirman que estos mensajes sí pueden contribuir a una posible crisis de identidad en los niños. Sobre esto, Rebolledo explica: “La orientación de género y la identidad sexual es un proceso que puede verse afectado por variables del medio, culturales, pero finalmente es un proceso natural donde las personas van sintiéndose identificadas con uno o con otro o con varios, y una estimulación en el tema tan temprana afecta porque el niño o niña no tiene la capacidad comprensiva. Puede generar una alteración en su propio desarrollo natural”. Carrasco es aún más tajante al respecto, y afirma que Marsh incluso estaría vulnerando el derecho propio de la identidad: “Está deliberadamente faltando a este derecho, proporcionando una opinión personal como verdad, sin respaldo de ninguna clase, exponiendo a que cualquier NNA (niño, niña y adolescente) que escuche y vea pueda ser perturbado, alterado, confundido o cuestionarse incluso su natural e individual proceso de formar su propia identidad que se encuentra recién a medio camino”.

Frente al grooming, advierten los profesionales, más vale la prevención. Por esto, recomiendan el uso de aplicaciones de control parental, ejercen un acompañamiento durante el uso de redes sociales y dispositivos electrónicos, además de no tratarlo como un tema tabú.

“Que los padres digan de ante mano que no los van a responsabilizar”, explica la psicóloga infantojuvenil, si es que se sospecha de una situación de acoso sexual. Además, recomienda aclarar a los niños que a pesar de que ellos hayan accedido a crear el material sexual, deben comprender que no es su responsabilidad, puesto que el consentimiento se logró a través de manipulación.

¿Cómo saber si un niño es víctima de grooming? Según describe Rebolledo, una de las primeros comportamientos que adoptan las víctimas es “guardar demasiado secretismo sobre sus conversaciones”, lo que manifiestan mediante no permitir que otros utilicen sus dispositivos o tenerlos resguardados con contraseñas que los padres desconocen. También puede pasar que los niños se vuelvan más “temerosos, nerviosos, ansiosos, sin un gatillante aparente”, añade la profesional. Las mayores manifestaciones de “rebeldía” y señales de personajes externos que dicen qué algo ocurre también son signos a los que prestar atención. Aunque en la adolescencia es común que los jovenes se aislen, cuando hay grooming este llega a extremos poco normales, explica la profesional.

El grooming en Chile

De acuerdo a la psicóloga infanto-juvenil de Clínica Bupa Santiago, Ariela Rebolledo, esta conducta afecta a 1 de cada 4 personas que están en las redes sociales. “Es decir, un 25%. Es alta la taza”, agrega la profesional. Lo que es secundado por el sociólogo, quien agrega que es un tema del que no se habla mucho.

Las razones detrás del grooming a nivel nacional, detallan los profesionales, se deben principalmente a la soledad de los niños y adolescentes, quienes muchas veces quedan “al cuidado del celular”, dice Hunneus.

“El problema no es Jeffrey Marsh, sino que el que las víctimas, los niños que van quedando solos (…) y tocan falencias. Entran (los acosadores) por una falencia o prejuicio”, explica.

Esto pues, según comenta, existiría un abandono indirecto por parte de los padres o tutores que deben salir a trabajar. Y, en consecuencia, el ser humano es por naturaleza sociable y busca formas de ejercerlo, al estar solo puede recurrir a las plataformas digitales que no siempre son las más adecuadas.

En estas plataformas, los casos de grooming proliferan, pues pese a que existen aplicaciones de control parental, incluso a distancia, “son desconocidas porque se le considera como una situación bastante lejana a la realidad chilena, pero no lo es, sino que, todo lo contrario”, agrega Rebolledo.

Entre el 2018 y 2019 las denuncias por grooming y delitos relacionados en Chile eran más de 2.000 según reportó la Policía de Investigaciones.

Actualmente, Marsh continúa generando contenido en TikTok, donde entrega consejos e invita a los usuarios a unirse a su cuenta de Patreon.