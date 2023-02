Este martes 21 de febrero se conoció la noticia de la muerte de Diana Deets, una modelo de OnlyFans, más conocida como Coconut Kitty, quien se quitó la vida, poco tiempo después de ser acusada de incentivar y atraer pederastas en Internet.

Sus publicaciones en las redes sociales, levantaron el debate respecto a la realidad de lo que se ofrece, ya que la modelo usaba constantemente filtros que la hacían verse como una niña menor de edad.

La muerte de Coconut Kitty: Modelo de OnlyFans acusada de incentivar la pederastia

Durante esta semana, el medio Daily Mail informó del suicidio de la modelo de OnlyFans, Coconut Kitty, quien fue acusada de “pedo-baiting” y “grooming”, es decir, de “preparar” a menores para unirse a la plataforma de contenido exclusivo y fomentar el ciberacoso por parte de los delincuentes digitales con menores.

La influencer, de nombre real Diana Deets, contaba con más de 5,4 millones de fanáticos en la red social de contenido para adulto y un patrimonio cercano a los 500 mil dólares, cerca de 400 millones de pesos chilenos.

Pero, ¿Por qué las acusaciones? Resulta que Coconut Kitty, quien aseguró en varias ocasiones que tenía 24 años, subía imágenes de ella con filtros y retoques que la hacían parecer una menor de edad.

En concreto, en junio del 2021 una usuaria de TikTok acusó a de “crear combustible para pedófilos y sacar provecho de ello”, alegando que usó los filtros de FaceApp y Snapchat para “cambiar por completo su estructura facial para que parezca una joven adolescente”.

Acoso, depresión y suicidio

Sin embargo, esta no fue la única acusación contra Diana Deets, ya que aprovechando el momento, una activista contra la pornografía, la denunció de “preparar” a mujeres jóvenes menores de edad en las redes sociales para que se unieran a OnlyFans”, de acuerdo a Rolling Stone.

La activista citó un tuit publicado por la ex estrella de OnlyFans en el que pedía a modelos con más de 700 mil seguidores en Instagram que se acercaran a ella en busca de una “oportunidad de negocio”.

Sin embargo, en la oportunidad, Coconut Kitty se defendió: “Yo no haría nada en un ambiente inseguro, y no me atendería a mí misma si no estuviera segura”, dice. “Y no le haría eso a otra persona si no fuera seguro para ellos”, afirmó.

Y así lo siguió haciendo por más de un año, negando todo vínculo con los dichos en Internet. Pero la referencias entre ella, OnlyFans, la pedofilia y pederastia, la habrían afectado, provocado depresión e inducido a su suicidio, según una publicación en su Instagram, luego de su muerte.

“Ella siempre fue ella misma con su familia y amigos. Su energía era tan pura. Y deseamos tanto haber podido tomar algo de la oscuridad que pesaba sobre su corazón. Ella siempre sintió tan profundamente, con todo su cuerpo, mente y alma. Le encantaba crear. Le encantaba hacer arte y expresarse y sabemos que muchos de ustedes también la amaban y siempre estuvo muy agradecida con todos ustedes”.