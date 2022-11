La casa de moda y lujo Balenciaga, cada cierto tiempo, publica una campaña publicitaria polémica, sin embargo, esta vez tuvo que disculparse y retirar sus publicaciones donde salían niños, tras ser acusados de promover la pedofilia.

La firma española usó fotografías tomadas por el profesional italiano, Gabriele Galimberti, con menores de edad, posando con productos adornados con elementos sadomasoquistas (bondage). También aparece un documento judicial que hace referencia a la pornografía infantil.

Durante esta semana, Balenciaga lazó su campaña de navidad para promocionar su línea de casa e interiorismo, donde aparecen niños posando con los diferentes objetos que vende la casa de lujo.

Candelabros con forma de latas de bebidas, cintas con el nombre de la marca, joyería, lozas, copas y más. Todos estos elementos aparecen en las fotos rodeando a menores, que también tienen bolsos con forma de osos de peluche vestidos con atuendos sadomasoquistas.

Ya hasta aquí, en Internet comenzaron a florecer los comentarios que decían que con esta campaña, Balenciaga estaba dando una connotación indebida a las imágenes con niños. Eso, hasta que alguien puso mayor atención a una de las fotografías.

the brand "Balenciaga" just did a uh….. interesting… photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn'

normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s

— shoe (@shoe0nhead) November 21, 2022