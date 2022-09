El peculiar calzado llamó la atención en las redes sociales no solo por su controversial diseño, sino por el alto precio de venta y porque supuestamente Justin Bieber las habría usado. Sin embargo, todo se trató de una propuesta de un artista ruso.

Hace unos días se viralizaron en las redes sociales unas polémicas imágenes con un supuesto nuevo par de sandalias de Balenciaga. La controversia se instaló, pues el calzado básicamente consistía en dos botellas de plásticos aplanadas con el logo de la marca de lujo.

El hecho fue considera ofensivo por los internautas debido a que asemejaban a zapatos que personas de bajos recursos fabrican para proteger sus pies del suelo. Pero eso no fue todo, ya que incluso el valor de venta, equivalente a 895 euros (casi 800 mil pesos) también fue tema de discusión.

Anteriormente, la marca de lujo española ha llamado la atención en las redes sociales por sus peculiares y llamativos diseños como zapatillas rotas o una costosa cartera inspirada en una bolsa de basura.

Otro de los hechos que llamó a tención fue que el cantante canadiense Justin Bieber estaba modelando el controversial diseño de sandalias. Sin embargo, todo lo dicho hasta ahora se trataría de un engaño.

La verdad tras las polémicas sandalias de Balenciaga

La controversia instalada en las redes sociales rápidamente fue desmentida, ya que en realidad todo se trataba de una propuesta sarcástica creada por Neondazer, un artista de origen ruso.

El sujeto diseñó las gráficas que causaron polémica entre los usuarios de las plataformas digitales, todo con la intención de hacer una crítica al consumismo actual que se vive en la sociedad.

“Supongo que este concepto es metairónico hacia Balenciaga, que se convirtió en marca metairónica gracias a Demna Gvasalia, diseñador de la marca”, escribió el artista ruso a través de su cuenta en Instagram.

Y agregó: “Cuando se me ocurrió esta idea, pensé: ‘¡Qué jodidamente divertido! Pero… no me sorprendería que Balenciaga hiciera algo así de verdad"”.

El diseñador comentó que anteriormente la marca ya puesto a la venta productos igual de llamativos, por lo que no le sorprendería si la compañía optara por vender un diseño similar al que él creó, ya que “se trata de consumo excesivo y sus frutos”.