Las cámaras de seguridad de un hospital ubicado en Nueva Delhi (India) registró un insólito accidente que tuvo como protagonista a un paciente en camilla. El hecho ocurrió debido al desplome de un elevador en mal estado.

En el video, difundido en redes sociales por el medio The Global News, se observa a un hombre acostando en la cama clínica que iba acompañado por dos enfermeros y una mujer. Al detenerse el ascensor, uno de los funcionarios ingresa junto al paciente y en cosa de segundos la estructura cedió.

El abrupto descenso se produjo justo cuando la mitad del cuerpo del paciente estaba en la entrada del elevador, momento en que incluso la mujer y el enfermero que estaban en el pasillo intentaron rescatar la camilla sin éxito.

No obstante, la fuerza de gravedad provocó que el paciente cayera de la camilla y evitara que fuera desmembrado por el elevador. Tanto el sujeto como el funcionario que lo asistía quedaron atrapados al interior de la estructura.

Tras escuchar los ruidos en el pasillo del hospital, tres personas que estaban cerca del lugar llegaron rápidamente a socorrer a los afectados.

De acuerdo con el portal de noticias indio, el hecho sucedió el pasado 8 de octubre y en aquel momento el ascensor se encontraba en mantención. Se presume que los enfermeros no tenían conocimiento de dicha situación cuando trasladaban al paciente.

A patient in a hospital in New Delhi was taken to the elevator, he came down with the door still open, this almost caused the patient's body to rupture, but God's measure saved him.

It is believed that there were workers maintaining the elevator and

the nurses didn’t know. pic.twitter.com/BoK2bxkko6

