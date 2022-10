El pasado fin de semana un estadunidense confesó haber cometido un crimen contra un hombre que consideraba como rival. Esto debido a que envió una bomba casera al novio de la mujer que intentaba enamorar, la cual le explotó al hombre y le generó severas heridas. Por este delito podría pasar 30 años en la cárcel.

De acuerdo a la cadena CBS, el sujeto fue identificado como Clayton Alexander McCoy (32), quien reside en la ciudad de Chesterland. En concreto, fabricó un artefacto explosivo en su hogar con el objetivo de matar a la víctima.

La historia data de 2020, cuando Clayton conoció una mujer a través de un juego de roles en línea llamado “Dagorhir”, donde se hicieron amigos. Lo anterior en medio de la cuarentena por el COVID.

Fue luego de un tiempo que el hombre confesó a su amiga virtual que se estaba enamorando de ella. No obstante, ella le respondió que tenía novio y a él sólo lo veía como un amigo.

Fue tras eso que, como aseguró el fiscal Erek Barron, “perdió el juicio” y comenzó con su plan para eliminar a esta persona, por medio de un artefacto que entregó a través de una caja de regalo.

Clayton Alexander McCoy confessed to driving seven hours to deliver a pipe bomb to the home of his crush's boyfriend. #OxygenTrueCrimeNews

