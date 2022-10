Una influencer argentina, identificada como “Nani” (@asadodefasouwu), inició una fuerte polémica en redes sociales luego de subir un video en TikTok llorando y pidiendo que la mantengan financieramente, ya que a ella no le gusta trabajar.

El registro fue publicado en la cuenta personal de la joven trasandina el 3 de octubre y solo bastó unos cuantos días para que su controvertida petición se viralizara en la plataforma digital china. De hecho, su historia se ha tomado los medios de comunicación de diferentes partes del mundo.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad, porque yo no haría esto si no fuera realmente urgente”, relató sollozando la creadora de contenido.

“Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar, yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”, expresó la trasandina en su video.

Supuestamente, la protagonista del viral atraviesa una compleja situación económica, por lo que decidió compartir la peculiar petición con sus seguidores. El video ya suma más de 10 millones de visualizaciones, cerca de 24 mil comentarios y 580 mil “me gusta”.

Las opiniones en los comentarios eran diversas y desataron polémica entre quienes reaccionaron al contenido, ya que no salían si ella decía o no la verdad. Varios usuarios empatizaron con la joven y algunos se preocuparon de su compleja situación, mientras que otros se lo tomaron con humor e ironía diciendo que se sentían identificados.

La respuesta de la influencer argentina

Ayer miércoles, la joven volvió a subir un video pidiendo que no compartan más el registro y afirmó que varios canales la han contactado para entrevistarla. Además, confesó que su madre le quiere quitar la tenencia de sus hijas.

“Gente, por favor, basta de compartir el video, aparecí en todos los noticieros, me están pidiendo entrevistas, pero yo no sé qué decir por qué, me preguntan cuál es mi trabajo ideal y no sé qué decir”, comentó.

“Mi mamá me está mandando mensajes de que me van a sacar la tenencia de mis hijas. No es un chiste, ya basta”, reveló.

Al igual que su otro video, el segundo registro también se hizo viral y alcanzó 2.5 millones de visualizaciones.