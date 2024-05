El agregado militar de Israel en Chile dejará nuestro país para ser reubicado en otra nación sudamericana.

Según pudo confirmar BioBioChile, el Coronel de Ejército, Amit Guy, agregado de Defensa y Fuerzas Armadas de Israel en Chile, dejará Santiago por orden del Gobierno israelí. Pese a esto, seguirá como concurrente para Chile.

Si bien por el momento la embajada de Israel en Santiago no se ha pronunciado públicamente, fuentes afirman que Israel prefiere mantener a sus agregados militares en donde “el nivel de la relación en ese ámbito lo requiera”.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en las tensas relaciones entre el Gobierno de Gabriel Boric e Israel. Recordemos que en septiembre de 2022, el mandatario chileno declinó recibir las cartas credenciales del embajador Gil Artzyeli.

En aquella oportunidad, desde el Ejecutivo dijeron que el encuentro se había reagendado debido a un incidente en Gaza que involucró a niños.

Luego de la ofensiva militar israelí en Gaza motivada por los ataques de Hamás del 7 de octubre, el presidente Boric condenó “los ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército de Israel en Gaza y la ocupación ilegal por décadas de territorio palestino violando el derecho internacional”.

Al respecto, Artzyeli respondió: “Como he dicho, cuando una organización terrorista mata mil personas, porque su único objetivo fue la matanza, no tenía ninguna exigencia, su propósito, su fin fue matar judíos, y eso lo han logradolamentablemente… no se puede comparar el verdugo con la víctima”.

Sin embargo, uno de los impasses más bullados fue el ocurrido en marzo pasado, cuando el Gobierno anunció la exclusión de Israel de la FIDAE 2024.

Desde La Moneda justificaron la decisión señalando que en la escala de prioridades “los Derechos Humanos es el primer eslabón” ante “cosas tan atroces” como las que están sucediendo en la Franja de Gaza.

El retiro del agregado militar que Israel mantenía en Chile estaba siendo estudiada, precisamente, tras la exclusión del país de Medio Oriente de la FIDAE 2024.