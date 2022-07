Un hecho de verdadera hermandad se vivió esta semana, cuando argentinos y uruguayos se unieron en una real torre humana para rescatar un globo de Peppa Pig.

El hecho ocurrió en el terminal de Buquebus, el ferry que une las ciudades de Montevideo, en Uruguay, con Buenos Aires, en Argentina.

Ver globos de helio, con forma de personajes animados, pegados en un techo, es una postal bastante frecuente. Estos suelen quedar ahí hasta desinflarse, sin embargo, esta no fue la ocasión.

Según se evidenció en varios videos compartidos en redes sociales, como TikTok o Twitter, cuando una niña perdió su globo de Peppa Pig, varios de los presentes comenzaron la “operación rescate”.

Como se ve en una de las piezas audiovisuales, al menos unas 10 personas formaron una verdadera torre humana, para devolver el globo que estaba a unos 6 metros de altura.

Pero no solo ellos fueron parte de la operación. Eran decenas de personas que estaban atentas en el terminal, apoyando a los rescatistas del globo.

Para quienes quedaron con la duda de si la niña dueña del globo de Peppa Pig recuperó efectivamente su objeto perdido, una usuaria de Twitter, aseguró que este último, llego a las manos de su propietaria.

Quienes se preocupan por Peppa acá está haciendo la fila para embarcar sana y salva. Ojalá haya hecho muy feliz a su niñitx uruguayx. pic.twitter.com/m6yvYJ9Zke

— The girl in the village with the one small foot (@comolawii) July 25, 2022