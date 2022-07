La cantante Lady Gaga se hizo viral en las redes sociales debido a un supuesto “escudo invisible” que la protegió durante un concierto. En las imágenes se aprecia como un objeto se detiene abruptamente en el escenario.

El registro fue grabado por un fanático de la artista estadounidense en una presentación en Alemania de su nueva gira The Chromatica Ball World Tour.

En el video se ve a la intérprete de Born This Way en medio del bullicioso escenario bailando, cuando repentinamente un objeto es lanzado por una persona del público hacia la cantante.

Sin embargo, el aparente obsequio del fanático se detuvo instantáneamente a solo un metro de ella, sin siquiera tocarla. En las imágenes se aprecia como frena de golpe en el aire y cae al suelo, como si hubiera chocado contra una mampara de vidrio.

“Confirmado. Gaga tiene un campo de fuerza invisible que la protege de objetos peligrosos como se muestra en el video”, escribió el usuario que compartió el llamativo clip a través de Twitter.

El hipnótico video de apenas 4 segundos ya suma cerca de 4.4 millones de visualizaciones y más de 100 mil me gusta. Incluso la propia Lady Gaga fue etiquetada en los comentarios para que se refiera al tema.

Entre las variadas explicaciones propuestas, los fanáticos bromearon con que Gaga paró el objetivo con sus “poderes síquicos” o con un “campo magnético”.

No obstante, la teoría que más se repite en los comentarios es que se detuvo debido a los potentes ventiladores que hay en el escenario.

Cabe recordar que la cantante se encuentra de gira por diferentes países de Europa, presentado las canciones de su último disco musical Chromatica , que lanzó en 2020.

CONFIRMED: Gaga has an invisible force field that protects her from dangerous objects as shown in the video pic.twitter.com/zSQiF9Me79

— 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐈𝐍 (@noah3020) July 18, 2022