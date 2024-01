Crystal Hefner publicó su libro "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself" (Sólo cosas buenas: cómo sobreviví a Playboy y me encontré a mí misma). En dichas memorias, la modelo relata lo violento que fue ser la esposa del magnate, quien tuvo conductas más que abusivas durante el matrimonio y, también, con las demás "conejitas" de la Mansión Playboy.

La viuda de Hugh Hefner, Crystal Hefner, ha dado que hablar luego de publicarse su libro Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, donde relata su experiencia como esposa del fundador de Playboy.

En sus memorias, Crystal detalló lo controlador y abusivo que fue Hefner con ella durante su matrimonio y estadía en la Mansión Playboy. En conversación con E! News, la modelo de hoy 37 años relató que el magnate solía hacerle comentarios sobre su peso, además de manejar su vestimenta y apariencia.

“Los años posteriores a su muerte hice mucha terapia y me di cuenta de que el lugar (la Mansión Playboy) me afectó más de lo que pensaba. Así que, pensé que era tiempo de contar la verdad por mi propio proceso de sanación y, ojalá, para poder ayudar a otras personas estancadas en la misma trampa”, declaró Hefner al medio citado.

Crystal Hefner por su matrimonio con Hugh y vida en la Mansión Playboy

Respecto a la vida dentro de la Mansión Playboy, Crystal detalló que “Fue muy traumático, fue emocionalmente abusivo, era muy restrictivo. Creo que no me di cuenta de lo malo que era hasta que me alejé de ello por un momento“, expresó la viuda de Hugh.

Plasmar sus vivencias en escritos fue un proceso que le tomó dos años. Comenzó a escribir durante el tiempo que estuvo en terapia; páginas que terminaron volviéndose parte de su libro memorial.

Crystal se casó con Hefner cuando tenía 26 años, y él, 86. La modelo declaró no estar enamorada de su difunto esposo, sin embargo, confesó que sí se preocupaba por él y le deseaba lo mejor a medida que envejecía, consigna CBS News.

“Me daba pena, de alguna manera, y sentía que realmente me necesitaba, porque en cierto punto, yo no lo necesitaba para nada. Estaba bien por mi cuenta. Tenía dinero. Tenía todas estas cosas. Y recuerdo decirle a mi mamá ‘Él me necesita’. Así que me quedé.“, detalló el mismo sitio.

Casarse con Hefner implicó perder por completo su identidad, explicó Crystal, un costo que no comprendió totalmente hasta que fue pasando el tiempo, y que hoy, ha podido ir superando gracias a la terapia y lo liberador que fue escribir su libro.