Las ex conejitas Playboy, Bridget Marquardt y Holly Madison, conocidas por haber sido “novias oficiales” de Hugh Hefner, revelaron algunos detalles de la relación que mantuvieron con el magnate de la entretención para adultos.

Holly y Bridget, quienes participaron junto a Hefner en el reality Girls of the Playboy Mansion del canal E!, conversaron con el podcast Juicy Scoop donde señalaron que el sexo con el millonario fue “traumático” y hablaron de los abusos que sufrieron.

“Siempre supe que la situación estaba muy lejos de ser normal, pero era capaz de justificar el mal comportamiento de Hef y su maltrato hacia mí”, indicó Madison

“Luego de siete años de vivir con él, decidí irme. Siempre culpé de todos los problemas al resto de chicas, porque no nos llevábamos bien, y creía que Hef era el chico bueno. Pero cuando solo quedamos las tres (junto a Kendra Wilkinson y Marquardt), se volvió más agresivo verbalmente y me di cuenta de que el problema era él”, afirmó la ex playmate.

Holly dijo que pese a que aparecía sonriendo en todas las fotos, realmente “era muy miserable”.

“Era asqueroso”

Bridget dijo que cuando tenían relaciones sexuales con Hefner iban a una habitación oscura, donde la única luz provenía de televisores emitiendo pornografía. Todo esto entre drogas que se les obligaba a tomar y la ausencia de preservativos.

“El consumo de quaalude (medicamento sedante e hipnótico) estaba a la orden del día entre todas las chicas. Yo no recuerdo muchas cosas porque siempre bebíamos para poder afrontar las relaciones constantes”, dijo Bridget.

Asimismo, dijo que fue presionada para tener relaciones sexuales con “personas importantes”, además de Hefner.

“Entonces me dijeron que, si no participaba, nunca más me invitarían a fiestas ni a la mansión. Así que observé lo que el resto de chicas hacían y pensé: ‘Serán 10 segundos, no más de un minuto’”, indicó.

“Hef no quería usar preservativo. Había un médico entre el personal y yo solo esperaba que todas las personas fueran examinadas, pero nunca supe si eso fue cierto. Era asqueroso”, comenté.

El sexo con Hugh Hefner fue “traumático” e “infernal”, dice Holly

Tal como recoge Page Six, Madison describió su vida sexual con Hugh Hefner como “infernal” y “traumática”.

“Él no se movía. Era como un tronco en medio de la cama”, dijo la playmate de 42 años, agregando que tanto ella como Bridget sólo querían que el acto terminara “lo más rápido posible”.

“Pensamos en ello como una tarea que teníamos que hacer o de lo contrario nos echarían de la casa”, afirmó.

Además, explicó que muchas veces el sexo era en grupo, lo que era peor aún.

“No puedo explicarles lo vergonzoso que fue toda esa rutina”, continuó Madison, señalando que además había mucha tensión entre las chicas presentes, pues no todas se llevaban bien.

“Literalmente estabas sentada desnuda, teniendo sexo frente a un grupo de personas que te odiaban y hablaban tonterías de ti mientras tienes sexo, y podías escucharlas. Fue infernal”, afirmó.

Sobre la primera vez con Hefner dijo que mientras él se bañaba con otras mujeres, una reclutadora le preguntó: “¿Quieres a la chica nueva?”.

“No te miento, lo siguiente que recuerdo es que estaba encima de mí. Solo recuerdo sentirme tan asqueada y usada”, expresó.

“Creo que toda la experiencia (de vivir en la mansión) fue traumática para mí”, concluyó Madison

Holly Madison asegura que aceptó los abusos porque no tenía donde vivir

Holly Madison dijo que fue reclutada por otras conejitas para ser novia de Hefner durante una fiesta en la mansión y como en ese momento no tenía donde vivir, aceptó.

“De repente, me quedé sin un lugar para vivir y estaba desesperada, así que acepté la propuesta”, afirmó.

Fue así como en el año 2001 Madison fue nombrada novia oficial del magnate y estuvo 7 años en esa “relación”.

“Siempre tuve que compartir habitación con Hef y nunca tuve privacidad. Le pregunté en varias ocasiones si podía tener otra pieza al final del pasillo y siempre me dijo que no. Me eligió porque yo era la única a la que le gustaba quedarse en casa, ir a cenas y ver películas antiguas. Nadie quería ser la novia principal porque saben que tienes que compartir habitación. Estás bajo la lupa todo el tiempo y no puedes salir y hacer tus cosas”, expresó.

Además, aseguró que Hefner siempre se enojaba y la hacía llorar.