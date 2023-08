Crystal Hefner fue la última esposa de Hugh Hefner, el controvertido fundador de la revista PlayBoy. Ex exconejita está preparando un libro de memorias llamado Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself (Sólo cosas buenas: cómo sobreviví a PlayBoy y me encontré a mí misma).

La idea de la mujer, que se casó con Hefner cuando tenía 21 años, es revelar algunos secretos de lo que fue su estadía en la llamada Mansión PlayBoy.

En este sentido, Crystal dio una entrevista a Daily Mail, en la cual explora un lado más controversial respecto a lo que fue enlace con el magnate, a quien catalogó como un hombre “misógino, narcisista y controlador”.

En este sentido, detalló que pudo cumplir pocos sueños cuando se casó, ya que no se le permitía viajar sola y tenía un toque de queda en la residencia, en el cual debía estar siempre presente desde las 18:00 horas.

“No conocía a la mayor parte de la gente que había en nuestro dormitorio, que era mucha. Horrible. Era como: ‘Venga, ahora te toca a ti’. En realidad nadie quería estar allí pero pienso que, en la mente de Hef, él pensaba que todavía tenía cuarenta y tantos años y, esas noches, la gente, la mansión, hacían más sólida esa idea”, indicó.

Problemas de Hugh Hefner

Asimismo, detalló un aspecto más íntimo de su exesposo, asegurando que ingirió tal cantidad de viagra en sus últimos años que estuvo cerca de quedarse sordo.

“Hef siempre dijo que preferiría ser sordo y aún poder tener relaciones sexuales. Es raro”, aseveró.

Otro aspecto que dejó en claro la mujer es que, en el futuro, no quiere que sus hijas sigan por el mismo camino.

“Todo lo que puedo decir es que si vienes de una infancia feliz, perfecta y amorosa, normalmente no terminas con alguien que ya tenía 60 años cuando naces”, concluyó.

Hay que señalar que, por ahora, no hay una fecha clara para la publicación del libro de Crystal Hefner, quien ahora estudia Psicología y busca explorar nuevas áreas.