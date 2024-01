Varias periodistas de Noticias Caracol, noticiero colombiano, denunciaron el acoso que han vivido por parte de un exmilitar quien, desde hace cinco meses, se instala a las afueras del canal a esperarlas.

Alejandra Murgas es una de las víctimas, quien relató su experiencia en una nota publicada por el sitio web del mismo noticiero. “Desde vigilancia me decían que hacía que hablaba por teléfono conmigo, decía que yo le había pedido que me viniera a recoger, que él me estaba esperando porque yo le solicité que viniera a recogerme”, contó la comunicadora.

El País consigna que el acoso a la presentadora de TV comenzó con regalos diarios y cartas que el sujeto le hacía llegar al canal. Posteriormente, y debido a que la mujer ignoró las acciones del hombre, éste aumentó el nivel del acoso.

Periodistas colombianas denuncian acoso por parte de exmilitar

El hombre, quien se identifica en las cartas como Alfredo Navas Alvis, asiste todos los días a Caracol Televisión. “En las cámaras de seguridad del canal y en los alrededores se le ve desde la madrugada y hasta altas horas de la noche, con flores, tomando café, hablando por teléfono y hasta dormido”, aseguran desde el canal.

“Ya no puedo salir por la entrada normal, no tengo tranquilidad a la hora de llegar. Viajé a un cubrimiento que tenía en Barranquilla de eliminatorias y allá llegó (él) a uno de los puntos de transmisión a la Plaza de la Paz, por supuesto hubo un altercado porque trató de seguirme hasta el vehículo donde yo me movilizaba”, agrega Alejandra Murgas en su relato.

El País agrega que horas de video de cámara de seguridad del recinto dejan en evidencia el hostigamiento sistemático del exmilitar a varias reporteras de Caracol, identificadas como Lucía Fernanda Llanes, Katrina Melguizovski y Alejandra Murgas.

Murgas realizó una denuncia, la que según ella, fue archivada a las 24 horas. Autoridades locales lograron identificar al hombre, quien cuenta con más de 20 años de carrera en la milicia y una denuncia previa por acoso sexual en el 2022.