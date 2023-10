El pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones generales en Argentina, las cuales determinaron que Sergio Massa y Javier Milei pasaron al llamado balotaje. El segundo de ellos, por años, ha sido considerado como un outsider de la política, de perfil controvertido y de posturas que él define como libertarias.

Durante las últimas semanas de campaña, en el vecino país, se dieron a conocer más detalles relacionados a la vida de Milei, y más en específico sobre su compleja infancia, la cual posiblemente marcó su personalidad actual.

El economista de 53 años no esconde las violentas situaciones que pasó durante sus primeros años de vida, marcadas por un padre agresivo, Norberto Horacio Milei, y una madre, Alicia Lujan Lucich, que no hizo mucho por defenderlo.

“De chico había maltrato físico, y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre, que iba a ser un inútil”, indicó al medio local Crónica TV.

“Mi madre me hacía las mil y unas, por ejemplo, llegaba la época de los finales y me dejaba de hablar, me generaba situaciones de mucho estrés para que me fuera mal”, añadió.

En varias conversaciones llegó a decir que, producto de aquellas violentas situaciones, su hermana Karina Milei llegó a desmayarse en su niñez.

Infancia de Javier Milei

Precisamente es ella la persona más cercana a Milei, una de sus principales consejeras y pieza clave en su última campaña presidencial. Sus padres, por otro lado, ni siquiera lo llamaron cuando triunfó en las pasadas primarias.

“No me llamaron. Tampoco estoy peleado con ellos. El problema central es que tengo 2500 mensajes acumulados. Ni siquiera puedo atender el teléfono. Suena todo el tiempo y lo tengo que apagar”, expuso.

Pese a todo, Milei terminó la carrera de Economía en la Universidad de Belgrano con un promedio de 9.43.

En la actualidad las partes reconocen estar distanciadas, aunque la relación se compuso en parte por la acción de Karina. Pese a lo anterior, todo indica que Milei no siente aprecio por ninguno.

“Mi padre también es un tipo muy complicado. Es la lógica que él tiene. Darte algo y después generarte una situación para que te vaya mal y enrostrarte que sos un fracasado. Pero eso en mí fue una gran experiencia, porque los mejores momentos son los de crisis, porque los cagones se van y los incompetentes se van”, sentenció.

Hay que señalar que la segunda vuelta presidencial en Argentina se llevará a cabo el domingo 19 de noviembre.