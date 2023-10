El pasado lunes millones de personas se conmovieron con el caso de Wadea al-Fayoume, niño de origen palestino que murió de 26 puñaladas en Estados Unidos, las cuales fueron efectuadas por Joseph Czuba, en un crimen que estaría ligado al conflicto entre Israel y Hamas.

De acuerdo a lo expuesto por BBC, durante esta jornada se realizaron los funerales del pequeño de seis años, en una mezquita del suburbio de Bridgeview, en la ciudad de Chicago.

En el lugar el tío del pequeño indicó que las últimas palabras de él fueron: “Mamá estoy bien”, justo antes de morir.



Hanaan Shahin, progenitora del niño, también resultó herida en el ataque. Actualmente, está grave en el hospital y no pudo asistir al funeral.

“Estamos preocupados por nuestros hijos, y más preocupados por los niños impotentes de todo el mundo que están ahora en Palestina, que están en Gaza”, indicó una asistente al funeral, identificada como Sadia Nawab.

Hundreds of people gathered Monday at the Illinois funeral for the Palestinian American boy named Wadea Al-Fayoume. Authorities say he was fatally was stabbed by a landlord upset over the Israel-Hamas war. The landlord also attacked the boy’s mother, who was hospitalized. pic.twitter.com/1yBWjUEgPN

— The Associated Press (@AP) October 16, 2023