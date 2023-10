Dispositivo anticonceptivo migró hasta su corazón: Joven se percató luego de alarmantes síntomas

Los especialistas que trataron a la mujer confirmaron que el dispositivo no se había aplicado correctamente. Si éste se hubiese insertado de manera subdérmica (como debe ser), la grave situación no habría sucedido.

Tiempo después de la implantación de un dispositivo anticonceptivo en su brazo, Cloe Westerway comenzó a presentar síntomas extraños. La joven australiana presentó vómitos, acidez estomacal, sangrado abundante y palpitaciones cardíacas. ¿La razón? El implante había migrado a su corazón.

Si bien la comunidad médica explica que esto es improbable, luego de una serie de exámenes (en especial gracias a una radiografía), los doctores de Cloe lograron dar con la varilla: ésta se había depositado en el ventrículo derecho de su corazón para luego terminar en su arteria pulmonar.

“Los médicos quedaron absolutamente conmocionados. No tenían idea de qué hacer o decir, ni cómo iban a conseguirlo. Me dijeron que esto nunca había sucedido antes. Me quedé totalmente sin palabras y absolutamente aterrorizada”, declaró la mujer australiana.

Mujer terminó con dispositivo anticonceptivo en el corazón

Los profesionales que habían tratado a la joven quedaron sorprendidos por el hallazgo. Cloe relató que se había colocado el implante dos años atrás, en una clínica en la ciudad de Melbourne.

Si bien la chica no presentó problemas inmediatos luego de la intervención, cuando comenzó a sentir los síntomas alarmantes se preocupó; más aún cuando intentó palpar el implante en su brazo y no lo encontró.

Según sus doctores, Cloe pudo haber corrido riesgo vital si se hubiese tardado más en acudir por ayuda profesional y un chequeo.

Lamentablemente, la joven deberá someterse a una cirugía de pulmón para extraer la varilla de 4 cm. En caso de que aquella intervención no funcione, tendrá que enfrentar una cirugía a corazón abierto.