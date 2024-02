Los pasados honores de estado realizados al expresidente Sebastián Piñera han dejado variadas reacciones y polémicas. En el oficialismo, la diputada Carmen Hertz ha tenido varios cruces por Twitter.

La situación se dio luego que la parlamentaria criticara al presidente Gabriel Boric, quien homenajeó a Piñera en el ex Congreso Nacional, como “negacionista”.

Aquello le costó un primer encontrón con Vlado Mirosevic, quien sostuvo que las declaraciones de Hertz “no habían tenido criterio”.

No obstante, la integrante del PC no se quedó callada: “El tema no es el buen o mal gusto, ojalá fuera una cuestión de urbanidad, el funeral de Estado no hace necesario blanquear a un responsable institucional y políticamente de graves violaciones derechos humanos”.

Luego de un día quien entró al debate fue Juan Manuel Astorga, quien en su comentario en Radio Infinita criticó la actitud tomada por la parlamentaria.

Qué bien Rodrigo de colocar las cosas en su lugar, porque hay sujetos como @juanmaastorga que lamentablemente no distingue un tratado de una alcachofa, que al parecer jamás han leído la ley 20357 ni los informes de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de… — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) February 13, 2024

“Hablar de violaciones generalizadas a los derechos humanos durante el Gobierno de Sebastián Piñera es mentir y también insultar a quienes durante décadas han defendido este concepto, no desde las agrupaciones, ni partidos, sino que desde los micrófonos, como el caso de quien habla”, lanzó.

“Tan bien que le hicieron a nuestro país figuras como Carmen Hertz y Lorena Pizarro, tanta reserva moral en que se convirtieron durante la dictadura y la transición, y tan mal que le han hecho al concepto de derechos humanos, cuando por cualquier cosa salen a utilizarlo como argumento”, agregó.

Fue tras eso que Hertz volvió a tomar su cuenta de X, para realizar un descargo en contra el comunicador.

“Hay sujetos como@juanmaastorga, que lamentablemente no distingue un tratado de una alcachofa, que al parecer jamás han leído la ley 20357, ni los informes de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de nuestros organismos autónomos que calificaron de generalizada las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, pero que vociferan desde su supina ignorancia”, concluyó.