Una pareja oriunda de China fue ejecutada (pena de muerte) después de un horroroso caso de violencia familiar que tuvo máxima repercusión pública en el país.

El padre de la familia había matado a sus dos hijos pequeños tras arrojarlos desde un balcón del piso 15 de su edificio, porque su nueva novia los consideraba una “carga para su futuro juntos”.

La Justicia resolvió la pena capital en 2021 y este miércoles se conoció que la pareja finalmente resultó ejecutada.

El padre Zhang Bo y su novia Ye Chengchen fueron condenados a muerte en 2021, acusados de idear y aplicar un plan macabro contra los dos niños de Zhang Bo, que resultaron víctimas de caídas mortales desde el piso 15 de una torre residencial en Chongqing, en el suroeste de China.

Zhang, el padre de ambas criaturas, había comenzado una aventura amorosa con Ye, quien inicialmente no sabía que estaba casado y tenía hijos.

The two murderers who brutally killed two kids, Zhang Bo (the kids' father) and Ye Chengchen (Zhang Bo's girlfriend) were executed today.

On November 2, 2020, under the instigation of Ye, Zhang pushed the two kids born by his ex-wife down the 15th floor and fell to death.😡 pic.twitter.com/0pABYyeERv

— ShanghaiPanda (@thinking_panda) January 31, 2024