Una mujer española llamada Lucía Heredia ha generado debate en redes sociales a raíz de una confesión que realizó semanas atrás. En TikTok la joven aseguró que un hombre rechazó una cita con ella por ser “una chica trans”.

El clip acumula más de 1 millón de reproducciones, tras haber sido publicado a mediados de diciembre.

“Llevo media hora intentando tranquilizarme, pero no puedo. Yo no tengo la culpa de ser trans. Según él, de primeras ya lo sabía, pero no paraba de enviarme indirectas para ver si yo se lo contaba”, indicó.

“¿Por qué lo tengo que contar si no tengo la confianza suficiente? Estoy harta que me rechacen siempre por ser una chica trans”, agregó.

“Odio a los tíos (hombres) hetero-básicos de mierda. ¿Qué culpa tengo yo de ser una chica trans? Yo no he elegido ser una chica trans ¿Por qué tengo este puto (sic) problema con cada chico que le cuento que soy trans? Es que no lo entiendo”, concluyó.

Mujer trans rechazada en cita

Mujer trans rompe en llanto, porque su cita le canceló cuando ella le confirmó que no es una mujer biológica.

¿Qué opinan? ¿El hombre es homofóbico o solo ejercicio su libertad de elección? 🤔 pic.twitter.com/Wi8cdORRRR — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 27, 2023

Lo cierto es que la difusión del video generó un arduo debate, al menos en España, en relación a quién de los dos tenía la razón respecto al tema.

En este sentido se dieron a conocer opiniones respecto si el hombre de la cita era “homofóbico”, si simplemente había “validado su derecho a elegir” o si la modelo debió haber hablado de su transición desde un comienzo.

De acuerdo al diario español La Vanguardia, en la discusión incluso se involucró una escritora de ese país, llamada Lucía Etxebarria.

“¿Debes contarle a una persona que eres trans antes de tener una cita? Sí, de la misma manera que debes contarle que estás casado o que tienes novia”, indicó.

Otros usuarios mostraron opiniones menos drásticas, asegurando que era válido que la joven quisiera no compartir desde un inicio su condición.

“Igual que es normal que le cancelaran la cita, también es totalmente normal que se sienta dolida porque una persona trans no pueda tener una vida sexoafectiva con normalidad. Un poquito de humanidad”, aseveró.

Hay que señalar que en último video, aseguró haber recibido “miles de mensajes con críticas” durante las últimas horas.

“No soy ninguna ridícula por grabarme llorando, y muchísimas cosas que se están diciendo de mí. Me parece repulsivo. Pero así y todo quiero agradecer a quienes me han defendido”, finalizó.