Una joven entró al baño de un pub y se dio cuenta que otra chica quería enviar a su "amiga" a su casa, en Uber y en completo estado de ebriedad. "No le va a pasar nada", le dijo, en medio de la indignación por sus palabras.

“Estoy indignada”, inicia el relato que por estos tiempos se hizo viral, tras la situación que una joven asegura haber presenciado en un pub de su país, cuando una mujer le dice a su supuesta amiga: “Te voy a mandar en Uber”, pese a que ella no estaba en sus cabales como para valerse por sí misma.

El espíritu decembrino se siente en el ambiente. También los detalles de cada una de las previas de noche buena. Pero, eso último era lo que menos definía la situación de la joven en el baño de un bar.

Esa chica se daría cuenta, en pocas horas, del tipo de amigas que le rodeaban.

La situación pudo terminar en tragedia, muy probablemente. Sin embargo, otra de sus congéneres se dio cuenta de que la sororidad no es un término sólo para colocarse en redes sociales y eso evitó que otra mujer estuviera en riesgo.

Hablando de la web, por su puesto que hay lecturas distintas del caso. No obstante, la mayoría de las personas consideran que la situación reviste de gravedad y en casos similares, le ha costado la vida a otras mujeres.

“Te voy a mandar en Uber, son $12”: la indignación en el baño de un pub

En un pub de Ecuador, durante la primera quincena de diciembre, la noche transitaba aparentemente tranquila, pero no para todos los presentes.

Wendy Landa es la persona que constató una desafortunada conversación, entre dos amigas, en el baño del lugar. Una de ellas tomó varias copas de más, al punto de vomitar y balbucear, recostada en el WC. Lo anterior, fue revelado en sus cuentas de Twitter y TikTok @WendyLanda_ y @wendylanda, respectivamente.

Tanto la joven testigo de los hechos, como una señora que trabajaba en dicho sitio, quedaron sorprendidas al escuchar el diálogo.

“Estoy indignada. Qué pena que existan ‘amigas’ así. Entré al baño y escuché como esta tipa le dice a su amiga que estaba vomitando y balbuceando por el alcohol: ‘Brother vives en el culo del diablo, nadie te quiere ir a dejar. Te voy a mandar en Uber y te lo voy a pagar yo, son $12’”.

La joven, que ni siquiera ayudaba a la otra a sostenerse, al momento de vomitar, estaba a punto de enviarla a su casa, sola y en completo estado etílico, con un desconocido.

Fue entonces que Wendy y la trabajadora del pub, quien por cierto era la que le sostenía el cabello a la joven, intervinieron cuando su “amiga” estaba llamando al socio conductor de la compañía.

“Cuando escuché semejante estupidez, tanto yo como la señora que trabaja en ese lugar nos negamos. Para esto la que ayudaba a que la chica no meta su cabeza en el inodoro era la señora y NO su ‘amiga’. Esta tipa solo estaba en el celular buscando un Uber (sic) y quejándose por el precio”.

Estoy indignada. Que pena que existan “amigas” así. Entré al baño y escuché como esta tipa le dice a su amiga que estaba vomitando y balbuceando por el alcohol:“Brother vives en el culo del diablo nadie te quiere ir a dejar. Te voy a mandar en Uber y te lo voy a pagar yo son $12” pic.twitter.com/FlRsjvt31Y — Wendy ✨ (@WendyLanda_) December 18, 2022

“No le va a pasar nada”

Los minutos transcurrían y otro par de mujeres, desconocidas para la joven en estado de ebriedad, habían intervenido a su favor, debido a que su supuesta amiga estaba a punto de abandonarla a su suerte en el auto de una compañía que ofrece transporte a sus usuarios, pero nada más que eso.

“Le dije que la acompañe, que no la deje irse sola en Uber en ese estado y esta tipa solo se negaba. ‘No le va a pasar nada’ me decía, y trató mal a la señora que ayudó a su amiga que estaba inconsciente. Fui a contarle a mi novio y él no pensó dos veces en decirme ‘vamos a dejarla"”.

A esas alturas de la noche-madrugada-, una pareja de extraños se hizo cargo de la situación de la que la otra mujer se desentendió. Al fin y al cabo otros perfectos desconocidos, pero con todo el ánimo de ayudar, se fueron con la joven y buscando la dirección de su casa, la cual iba siendo proporcionada por la chica que no quiso ver más por su “amiga”.

De hecho, no estuvo entre las personas que la ayudaron, en medio de su estado de inconsciencia, a subir al auto.

“Las señoras que trabajan ahí la ayudaron a bajar (escaleras) y la subieron en el carro. Yo pude comunicarme con el papá, le expliqué todo y le entregué a su hija sana y salva. Para esto esa tipa brilló por su ausencia, ni siquiera vio en que carro se fue porque NO se dignó en acompañarnos”, relató Wendy en su hilo de Twitter, donde la frase “Te voy a mandar en Uber”, tuvo alta repercusión con casi 4 mil retuits.

“Te voy a mandar en Uber”: la “amiga” que se sintió expuesta

Para Wendy Landa, la situación terminó siendo una experiencia que no dudo en compartir en redes sociales. Total, a partir de esto y a juzgar por sus palabras, se pueden salvar vidas si se actúa con prudencia, sobre todo a la hora de ser sorora.

“Elijan bien con quien emborracharse, tengan límites, no tomen más si ya no te puedes controlar. Y sobre todo: SEAN ESA AMIGA QUE TANTO DESEAS TENER. Si tu amiga está en ese estado, NO la dejes sola, cuídala, acompáñala y cuando ya se le pase, háblale para que no lo vuelva a hacer”, escribió. Sin embargo, poco después recibió un reclamo.

La mujer, de quien no proporcionó el nombre, y con quien se comunicó constantemente para dar con la dirección de la joven a quien debió llevar a su casa, le escribió indignada por WhatsApp cuando vio que el caso se viralizó en Ecuador y más allá de este país.

“Oye que te pasa. Borra eso con mi foto de las redes sociales que has subido, ni me conoces para andar subiendo y lit (sic) ni sabes como fueron las cosas que te pasa”, le escribió con toda la furia.

Los mensajes fueron subiendo de tono, hasta el insulto. Sin embargo, Wendy Landa decidió exponerla una vez más.

“Tengo mil pruebas y 0 dudas. Esta es la chica que quiso enviar sola a su amiga que estaba inconsciente en un Uber. Preocupada porque sale su foto y no por lo que quiso hacer. También me escribió una amiga de ella, así como está pasando mi número, yo voy a publicar el tuyo para que te ubiquen”, le aseguró.

“Te voy a mandar en Uber”: el caso que recuerda al de Debanhi Escobar

El caso de la joven, cuya amiga le aseguró “Te voy a mandar en Uber”, tras verla en estado de ebriedad, recuerda a lo ocurrido a otra chica en Nuevo León, México: Debanhi Escobar.

Con tan solo 18 años de edad, su cuerpo fue encontrado varias semanas más tarde a su desaparición el pasado 9 de abril, luego salir de una fiesta en la que fue agredida por unas amigas y luego abandonada por estas en el lugar.

Su padre, Mario Escobar, fue quien denunció desde la agresión física que vivió su hija, otra, presuntamente, de tipo sexual, por parte de un taxista, hasta su asesinato y el posterior hallazgo de sus restos en el pozo del hotel de la mencionada ciudad.

Por este trágico suceso no existen capturas, a punto de finalizar el año, pese a que la autopsia reveló una contusión a nivel craneal y otra, de tipo privada, intervención de terceros.

La investigación sigue en manos de las autoridades capitalinas, que se hicieron cargo del caso, sin mayores avances al respecto. No obstante, sí cambió la tipificación a presunto femicidio. Pero, en septiembre pasado, y según el portal Infobae, el padre de la víctima lamentó la lentitud para esclarecer lo ocurrido. “Seguimos igual”, declaró.

Tal es la maraña de complicidades, que siguen sin ir a fondo y retardan caso #DebanhiEscobar

Pese a que feminicidio fue considerado prioridad, difieren por tercera vez imputación a la gerente y una recamarera de Motel Nueva Castilla.#Monterrey Nuevo Leónhttps://t.co/zz8hVtSldx pic.twitter.com/pMvN9bHiVJ — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) December 14, 2022

Meses antes, según el medio peruano La República, el hombre comentó: “Ya les dio una experiencia de vida mi hija. Los amigos se cuentan con las manos de los dedos, porque no se hace lo que hicieron esas señoritas, lo que hizo Juan David Cuéllar”, en referencia al taxista señalado por manosearla y quien negó las acusaciones.

“En ningún momento, siempre traté de ayudarla. No estaba (Debanhi) en sus cinco sentidos, eso sí lo puedo decir, no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa”, aseguró. La joven, según éste, se bajó del taxi, con rumbo desconocido.

En cuanto al caso en Ecuador, la joven que dejó sana y salva a la otra que fue abandonada por su amiga en un pub, considera que no hay excusa que valga para dejar a una mujer a su suerte, cuando más necesita ayuda.

“Qué chucha que quieras enviar a tu amiga sola y borracha/inconsciente en Uber? Le podía pasar mil cosas que no quiero ni escribir. Que asco de persona esta tipa, ojalá a la chica cuando se le pase mañana sepa que esa NO es su amiga y NO es una buena persona”.