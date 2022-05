La masacre que se vivió en una escuela de Texas sigue cobrando víctimas. Esta vez, el esposo de la profesora asesinada en el tiroteo, falleció de un infarto.

Joe García, el marido de Irma García, murió este jueves, según informaron sus familiares y medios de comunicación locales

Uno de los sobrinos de la maestra, John Martínez, anunció en Twitter que Joe García ha muerto “de dolor”.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

— john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 26, 2022