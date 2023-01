El pasado fin de semana se vivió la primera polémica viral del año. Esta tuvo como protagonista al YouTuber César Huispe, del canal ‘Críticas Qls’, quien lanzó una severa crítica hacia el libro Cuerpo sin vergüenza, de la modelo Antonia Larraín.

“La contraportada nos da un breve resumen de lo que podemos encontrar en el libro y en la solapa encontramos una especie de biografía de la autora que es fascinante, porque logra sonar increíblemente petulante y a la vez, extremadamente chanta”, expuso de entrada el también profesor de Inglés.

“Para los 17 mil pesos que cuesta, la calidad deja bastante que desear”, agregó en otra oportunidad.

Posteriormente los cuestionamientos se centraron en el contenido de la publicación, criticando aspectos relatados por la modelo, como su historia en el colegio, sus relaciones amorosas y su vida como activista.

“Me es imposible sentir empatía por la autora, porque todas estas cosas que ella presenta como problemáticas en realidad parecen ser rabietas de cabra chica, que más encima no llevan a nada”, expuso el hombre.

Lo anterior hizo que surgiera la opinión de otra mujer que, en el pasado, fue fustigada por Huispe, Carmen Tuitera, quien indicó: “Cesarito tiene razón. Muchas hicimos negocio d las redes sociales y la que apunta con el dedo diciendo que la otra no lo hace y ella no. Miente. Asuman las culias (sic) que ganan plata y dejen de hacerse las ángeles salvadoras de las mujeres”.

Tras la publicación, Larraín dejó en modo privado sus redes sociales, y no se ha referido al tema en particular.

De dónde surge el conflicto entre César y Antonia Larraín

Todo indica que la polémica entre ambos viene de marzo de 2019, cuando César Huispe publicó un video en su canal, llamado ‘La lucha gorda’, en el cual hizo alusión a Larraín.

“Es la Anto Larraín, ella es modelo y antes salía en el canal Random, y para serte sincero sabes que no es guatona, o sea es un poco anchita (sic), pero está rica igual”, expresó el YouTuber.

En ese entonces el hombre llevó a cabo una acción que generó polémica, al dejar un comentario en la cuenta de la modelo, donde decía: “Tay moemeno oe ziii”.

“No está mal, la Anto Larraín no sé por qué se quiere meter en esa huevada (sic), será que también quiere sentirse como víctima”, comentó tres años atrás.

La polémica escaló hasta 2022, cuando Huispe publicó un video criticando la segunda parte de la serie La Jauría, donde Larraín tiene un par de apariciones.

Sin ir más lejos, en la oportunidad fustigó una escena donde el personaje de Larraín es detenido y, mientras era llevada por la policía, gritaba su RUT a la multitud.

Por su lado, la única vez que la modelo se refirió al hombre fue en enero de 2022, cuando acusó que había sido acosada por supuestos seguidores de él.

“Creo a alguien puede hacer un video comentando sobre tu trabajo, tu opinión, etc… pero comentar abiertamente sobre tu apariencia física, decir que ‘tai rica. tai maomeno zi’ y mandar a un séquito de incels (celibes involuntarios) incitarlos a comentarle ese tipo de weas, porque al final eso es lo que hace ese video”, indicó.

“Es algo horrible, no se lo deseo a nadie, tb me ha mencionado en historias un par de veces, burlándose de mi, de mí cuerpo, de lo que hago, etc. Y me llega una ola de hate comentarios sexuales”, añadió.

“Me da ganas de vomitar solo pensar en él (…) por culpa de esto llevo 3 años recibiendo comentarios TODAS LAS SEMANAS de gente q llega de parte de de este incel ql (sic)”, concluyó.

Hay que señalar que, en el último video, César Huispe sostuvo que también fue objeto de burlas y críticas en el último tiempo, apuntando a seguidores de la activista.