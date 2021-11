Una historia bastante curiosa fue la que protagonizó un joven argentino llamado Federico, quien el pasado fin de semana fue testigo de matrimonio de Franco, su mejor amigo, quien contrajo matrimonio con su novia Camila en Buenos Aires.

No obstante, por un error de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), los datos fueron mal cargados en el sistema y el figuró como casado, mientras que Franco siguió soltero.

La historia fue dada a conocer por una joven llamada Florencia, pareja de Federico, en Twitter, donde se viralizó rápidamente en aquel país.

Según detalló el diario La Nación Argentina, Federico Martínez expuso que en su grupo de amigos se dieron cuenta del error del ente gubernamental, por lo que, evidentemente, le lanzaron varias bromas.

“Me llegó un mensaje de mi amigo que me dice: ‘¿Qué hacés, Mauro Icardi?’. En la página de ANSES de su esposa aparecía yo como casado. Me reí, pensé que era un error, pero al otro día me habla y me dice: ‘Tranqui, ya se va a solucionar’. Me hice una cuenta en ANSES y cuando entré aparecía como casado”, expuso.

Desde el citado medio indicaron que tras esto existiría un problema aún más grave, debido a que por ley los cónyuges debían compartir sus bienes, aunque esto no afectaría a los dos jóvenes.

Por lo pronto, desde el Registro Civil argentino sostuvieron que el problema fue solucionado a la brevedad, por lo que en el matrimonio ya figuran las personas correctas.

“Tenemos casados a Franco con Camila y figura Federico y una testigo más. Cuando habrán hecho la carga a la base de datos deben haber confundido al testigo con el novio pero la partida está bien hecha”, aseguraron desde el lugar.

Por lo pronto, el grupo aseguró que no iniciará acciones legales hacia ANSES, aunque sí dejaron un reclamo formal por el hecho.

Hay que señalar que el tuit de la novia de Federico alcanzó 70 mil comentarios y reacciones durante los últimos días.