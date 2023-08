Un lamentable hecho ha conmovido a muchos en Estados Unidos. Este tiene relación con una mujer que abandonó a su perrito en el estacionamiento de un aeropuerto, luego que no lo dejaran ingresar al avión.

De acuerdo al medio Insider, la situación ocurrió en el aeropuerto de Pittsburgh, donde la mujer planeaba hacer un viaje con su mascota, de raza bulldog francés.

En ese instante, intentó ingresar al vuelo con el can, asegurando que se trataba de un animal de apoyo emocional. No obstante, esto no fue aceptado por la aerolínea American Airlines.

Según el citado medio, los funcionarios de la empresa le indicaron que el perrito debía ir dentro de una caja, situación a lo que ella se negó.

Don’t leave your pets behind!

This morning at approximately 5:30 a.m., ACPD officers working at Pittsburgh International Airport were called to assist with a dog that was found unattended in a stroller on airport property. pic.twitter.com/eTzN8fdQWN

— Allegheny County PD (@AlleghenyCoPD) August 4, 2023