Un caso de maltrato animal marcó el inicio de año en México, luego que se reportara que tres hombres colocaron fuegos artificiales en el hocico de un perro. Posteriormente los dispositivos fueron detonados y el animal sufrió severas heridas.

De acuerdo a lo que reporta el medio Televisa, en las últimas horas fue detenido uno de los sujetos que habrían participado en el hecho.

Por su parte, el animal se encuentra internado en un centro veterinario en la ciudad de Ecatepec, su estado de salud es crítico, ya que por la pirotecnia perdió uno de sus ojos y su nariz.

El detenido fue identificado como Mario Alberto ‘N’, quien esa noche se encontraba junto a dos amigos en la vía pública, específicamente en el barrio llamado Jardines de Morelos.

En el Estado de México, comete el delito de #MaltratoAnimal quien cause lesiones a cualquier animal que no constituya una plaga, a fin de causarle o no la muerte.

Si eres testigo de este delito, denuncia en el 800 7028 770, la app FGJ Edomex o en la página https://t.co/BgUtBCC0xz pic.twitter.com/IXZ107p4vX

— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 28, 2021