Dónde, cuándo y a qué hora ver los partidos de cuartos de final de la Copa América

En la Copa América 2024 en Estados Unidos, ya están definidos los equipos que disputarán los cuartos de final. Los partidos se podrán disfrutar por DSports de DirecTV y DGO, con Argentina vs. Ecuador el 4 de julio, Venezuela vs. Canadá el 5 de julio, y Colombia vs. Panamá y Uruguay vs. Brasil el 6 de julio.