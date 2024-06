La blattella germanica, conocida comúnmente como cucaracha alemana, cucaracha rubia, o como le decimos en Chile, barata, es una de las plagas urbanas más extendidas y problemáticas del mundo, que se ha extendido a cada rincón del planeta desde hace más de un milenio, cuando emigraron de su lugar de origen, por su puesto, gracias al hombre.

¿Pero cómo es que este pequeño insecto ha logrado adaptarse y prosperar en diversos ambientes, convirtiéndose en una preocupación significativa para hogares, restaurantes y establecimientos comerciales?

¿Cómo la cucaracha alemana o barata se expandió por todo el mundo?

La barata o cucaracha alemana, a pesar de su nombre, no es originaria Europa, y por años se habló de que provenía del Sudeste Asiático o de Etiopía, pero se ha propagado a nivel mundial a través del comercio y el transporte humano.

En Chile, su presencia se estima desde hace unos 100 años atrás, con la llegada a América de este insecto, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, recogido por la BBC, que analizó muestras de ADN de 281 especímenes de 17 países.

En concreto, determinaron que las baratas son iriginarias de Asia (específicamente del este de India y Bangladesh), desde donde se expandió por el planeta a través de dos rutas en direcciones opuestas, 1.200 años atrás.

El nombre de cucarachas alemanas proviene de cuando fueron vistas por primera vez en Europa, recoge el medio mencionado, en almacenes de comida del ejército germano durante la Guerra de los Siete Años (1756 -1763) contra Rusia.

Según la BBC, “cada bando del conflicto llamaba a estos insectos con el nombre de su oponente: para los soldados rusos eran “cucarachas prusianas” (por el antiguo estado alemán), mientras que los enemigos de Rusia las llamaban “cucarachas rusas””.

¿Cómo reconocer una barata o cucaracha rubia?

Esta cucaracha rubia o alemana es relativamente pequeña en comparación con otras especies. Los adultos miden entre 13 y 16 mm de longitud, y tienen un color marrón claro a marrón oscuro. Los machos suelen ser más delgados y largos que las hembras, quienes tienen un cuerpo más ancho y robusto.

Una de las características más distintivas de las baratas son las dos franjas oscuras paralelas que corren a lo largo de su pronoto (la parte del cuerpo justo detrás de la cabeza).

Las ninfas, o crías de cucarachas, son de un color más oscuro y carecen de alas. A medida que maduran, desarrollan alas (a pesar de que no todas pueden volar). Además, son nocturnas, lo que significa que son más activas durante la noche, o sea, que si observan durante el día, podría ser señal de una infestación severa.

¿Son peligrosas las cucarachas alemanas?

Aunque las cucarachas alemanas no pican ni muerden a los humanos, sí representan un riesgo significativo para la salud pública. Estas cucarachas son portadoras de numerosos patógenos que pueden contaminar alimentos y superficies, causando enfermedades como salmonelosis, disentería y gastroenteritis.

Además, sus excrementos, mudas de piel y cadáveres pueden desencadenar alergias y ataques de asma, especialmente en niños y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

¿Por qué son una plaga tan resistente las baratas?

La capacidad de la cucaracha alemana para sobrevivir y prosperar en una variedad de entornos se debe a varios factores clave, explicó Qian Tang, investigador de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y coautor del mencionado estudio.

1. Adaptabilidad Alimentaria: son omnívoras y pueden alimentarse de una amplia gama de materiales, desde restos de comida hasta productos no comestibles como el pegamento y el papel.

2. Reproducción Rápida: Una hembra puede producir hasta 8 ootecas (cápsulas de huevos) en su vida, y cada ooteca contiene entre 30 y 40 huevos. Esto significa que una sola hembra puede generar cientos de descendientes en un año, lo que permite que las poblaciones crezcan exponencialmente.

3. Resistencia a Insecticidas: Las cucarachas alemanas han desarrollado resistencia a muchos insecticidas comunes, lo que hace que el control de sus poblaciones sea un desafío. Esta resistencia se ha incrementado debido al uso indebido y excesivo de productos químicos, lo que ha llevado a la necesidad de estrategias de control más integradas y sostenibles.

4. Ambientes cálidos y húmedos: Estos son los hábitats que prefieren, como cocinas y baños, donde pueden encontrar fácilmente comida y agua. Los edificios modernos con sistemas de calefacción central proporcionan un ambiente ideal durante todo el año, facilitando su supervivencia incluso en climas más fríos.

Control y Prevención

Controlar una infestación de cucarachas alemanas y en general de otras especies también, se requiere, por sobre todo, mantener la limpieza: Eliminar restos de comida y mantener las áreas de preparación de alimentos limpias es crucial, incluido detrás y debajo de los electrodomésticos.

También sellar grietas y huecos evita que las cucarachas pueden ingresar a través de estos espacios. Sellar estas aberturas puede ayudar a prevenir su entrada.

En casos de infestaciones severas, es recomendable contratar a un exterminador profesional que pueda aplicar tratamientos más intensivos y específicos.