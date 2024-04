Si bien Nueva York no está sobre una falla entre el límite de dos placas tectónicas grandes, eso no significa que no existan otras fallas más superficiales cerca, las que también provocan movimientos sísmicos.

La mañana de este viernes, un temblor sacudió al Estado de Nueva York, en Estados Unidos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se trató de un movimiento telúrico con una magnitud de 4,8.

Si bien no fue un sismo de intensidad alta, en comparación con los que suelen ocurrir en Chile, sí fue noticia, ya que no es muy común percibir temblores en esa zona. ¿Por qué tembló en Nueva York si no está en medio de una falla entre el límite de placas tectónicas?

¿Por qué tembló en Nueva York si no está sobre una falla entre placas tectónicas?

Si bien los neoyorkinos no están acostumbrados a los sismos, lo correcto sería decir que no hacen noticia, porque sí tiembla, aunque no de forma tan intensa como en Chile. Así lo explicó a BioBioChile el geólogo Cristián Farías, autor de “Volcanes y terremotos” y “Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía”.

“Por más de que uno no tenga una falla famosa o conocida sobre la cual esté la ciudad de Nueva York, o cerca de ahí, sí hay varios elementos geológicos que sugieren que efectivamente hay una falla”, señaló el experto.

En pocas palabras, se trata de sismos que se generan sobre fallas superficiales. “No es como que uno pueda decir ‘¿por qué tembló en Nueva York si no hay una falla?’. Si tembló es porque hay una falla”, enfatizó.

Según indicó Farías, un temblor o un terremoto ocurre cuando se tiene una fractura en la corteza terrestre y ambos lados de la fractura intentan moverse de forma distinta.

“Esos bloques tratan de moverse, pero no lo consiguen. Empiezan a acumular y acumular tensión, y cuando no pueden acumular más, se mueven un poquito, se sueltan, digámoslo, y eso genera ondas sísmicas”, aclaró.

Según explicó, cada sismo es un pequeño movimiento (ya sea de una falla, de los bloques de una falla, o de placas tectónicas). Mientras más grande es la zona que se mueve, más grande será la magnitud del sismo.

“Si bien Nueva York está lejos de donde se juntan las placas tectónicas, igual hay sismicidad en la zona, y se puede ver que hay actividad en las fallas de ese lugar”, sostuvo el autor de Volcanes y terremotos.

“Lo que pasa es que está lejos de ser tan activo como lo que tenemos acá en Chile. Son sismos que se generan una vez cada década y son muy pequeños cuando ocurren”, explicó.

¿Un temblor en un lugar del mundo puede tener “réplicas” en zonas a miles de kilómetros de distancia?

Abril ha estado marcado por noticias de temblores y terremotos. El más grande de todos, ocurrió en Taiwán este martes, que dejó varios muertos y cientos de heridos. Además, Chile registró temblores en varias de sus regiones este miércoles. Hoy viernes, Nueva York reporta uno también. ¿Están relacionados?

Lo cierto es que lo que pasa en un lugar del mundo no necesariamente tiene que tener un impacto en otro. Sin embargo, los terremotos sí pueden generar algún tipo de respuesta, pero en lugares relativamente cercanos.

“También los terremotos pueden generar que fallas se activen. Por ejemplo, después del 27F vinieron los sismos que se produjeron en la falla de Pichilemu”, explicó Farías.

Si bien los terremotos pueden ocasionar tipos de respuestas, esto suele ocurrir en lugares cercanos. Según precisó el experto, no es correcto decir “que si tenemos un terremoto en Taiwán, eso pueda ocasionar uno en Nueva York a muchos miles de kilómetros de distancia. Es muy lejos, no es suficiente energía como para poder hacer algo”.