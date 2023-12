La actriz Amanda Bynes (37) reapareció en redes sociales y en un nuevo podcast junto a su amigo Paul Sieminski, a quien conoció mientras se encontraba en tratamiento psiquiátrico.

Recordemos que en julio pasado, la exestrella de Nickelodeon ingresó a un centro psiquiátrico luego de una serie de incidentes, siendo el más bullado en marzo pasado cuando en medio de un brote psicótico caminó desnuda por las calles de Los Angeles.

Como la misma actriz lo ha reconocido públicamente, esta sufre de trastorno bipolar y maníaco depresivo.

Hace unos días, ya mucho más recuperada, apareció en las redes sociales para anunciar su nuevo podcast disponible en Spotify y Youtube.

Amanda Bynes explica a sus fans por qué ahora luce distinta

En una historia que compartió en su cuenta de Instagram, Bynes dijo que lucía diferente actualmente porque se sometió a un procedimiento de blefaroplastia, cirugía que elimina el exceso de piel o grasa de los párpados.

La confesión llegó luego de que algunos fans comenzaran a hablar de su cambio de apariencia y la presionaran a decir qué se hizo.

“Nunca había hablado abiertamente de esto antes, pero en realidad me sometí a una cirugía de blefaroplastia en los pliegues cutáneos y en el rabillo del ojo. Así que ya no tengo esos pliegues cutáneos”, expresó.

Amanda Bynes aseguró que la operación fue “una de las mejores cosas” que podría haber hecho para mejorar la confianza en sí misma.

“Me hizo sentir mucho mejor en mi piel, así que sólo quería publicar sobre esto para aclarar ese rumor de por qué tengo una nueva apariencia”, indicó.

“Ahora me siento mucho mejor conmigo misma y estoy muy contenta de haberme sometido a la cirugía de blefaroplastia. Fue una de las cosas más grandes que pude haber hecho”, afirmó.

Tras sus declaraciones, otros fanáticos indicaron que lamentaban que Bynes leyera los comentarios de la gente y sintiera la necesidad de responderles.

“Odio cómo Amanda Bynes vio todos los comentarios sobre su apariencia y sintió la necesidad de abordarlo. Déjenla en paz”, dijo un usuario en X.

“Así que ahora Amanda Bynes tiene que explicar por qué se ve diferente ¿A quién le importa? Dejen en paz a esta mujer, todos sabemos las cosas por las que ha pasado y una fuente importante de eso es el público. Deberíamos alegrarnos de que finalmente está sana y salva”, añadió alguien más.

La nueva apariencia de Bynes incluye también el cabello platinado, las cejas moradas, un tatuaje en la mejilla y un piercing septum (en la nariz).

El nuevo podcast de Bynes

El fin de semana recién pasado, Bynes lanzó su nuevo proyecto llamado Amanda Bynes & Paul Sieminski: The Podcast, disponible en Youtube y Spotify.

La sinopsis del programa indica que trata de “moda, artistas, actores, actrices, música y todo lo demás”. Ellos aseguran que comenzarán entrevistando a sus amigos, y luego contactarán a celebridades.

En el primer capítulo, la invitada fue Dahlia Moth, una modelo y tatuadora de Los Ángeles.

El episodio de 26 minutos mostró a una Amanda Bynes tímida, seria y con pocas intervenciones, mientras su compañero se ve mucho más animado, consignó El País.

Cabe señalar que Bynes estuvo 9 años bajo la tutela de sus padres Rick y Lynn Bynes, lo que terminó este año.

“En los últimos años, he estado trabajando duro para mejorar mi salud para poder vivir y trabajar de forma independiente, y continuaré dando prioridad a mi bienestar”, dijo a revista People tras el fallo que la liberó de la tutela.

Amanda Bynes comenzó muy pequeña en televisión, con solo 10 años hacía sketchs en el espacio All That. Luego dio el salto a su propio programa The Amanda Show, donde compartió escenario junto a Drake Bell y Josh Peck, los protagonistas de otra icónica serie: “Drake y Josh”.

Luego saltó al cine, con películas taquilleras como Hairspray, Una chica en apuros, Se dice de mi, entre otras.