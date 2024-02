No tienes que colocar tu iPhone mojado en arroz: Apple dice lo que hay que hacer en su lugar

La marca de la manzana explica los motivos del porqué el clásico truco de dejar tu dispositivo iPhone en un recipiente con arroz no es tan bueno como se cree.

Parece ser un escenario más común que de costumbre: tu iPhone se cae en un charco, un lavamanos o incluso en el inodoro, y tu primera idea es colocar tu dispositivo en un tazón de arroz, el clásico truco. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que no necesitas poner tu iPhone mojado en arroz?

Así es, porque de acuerdo a un documento de soporte de Apple, la clásica técnica del arroz crudo no sería la mejor opción, de hecho, ni siquiera la recomiendan utilizar. Entonces, ¿qué recomiendan desde la compañía de la manzanita?

¿Por qué no debes poner el iPhone mojado en arroz?

En la publicación señalan que dentro de las cosas que no se deben hacer cuando tu iPhone está mojado, es colocarlo en una bolsa, o cualquier recipiente con arroz.

De acuerdo a la compañía: “Hacerlo podría permitir que pequeñas partículas de arroz dañen tu iPhone”. Sobre esto, no se entregan más detalles de lo que podría suceder en caso de hacerlo.

No obstante, advierten de otras cosas que no se deberían hacer, como secar tu dispositivo con fuentes de calor externa o aire comprimido, y no insertar ningún objeto extraño, como un cotonito de algodón (hisopo) o una toalla de papel en el conector.

¿Cómo saber si tu iPhone está mojado?

Cuando conectas un cable lightning o USB-C o un accesorio a tu iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, o posterior, tu dispositivo puede advertirte con dos notificaciones en caso de tener líquido en el conector.

– “Líquido detectado en el conector Lightning”: Esta alerta aparece si conectas un accesorio Lightning a tu iPhone que no carga tu iPhone y se detecta líquido. – “Líquido detectado”: Esta alerta aparece si conectas un accesorio USB-C a tu iPhone y se detecta líquido.

Apple advierte que si cargas tu equipo mientras el cable lightning o USB-C está mojado, los pines del conector o del cable podrían corroerse, causando daños permanentes en la conectividad.

Si bien, no deberías cargar tu iPhone cuando está mojado, podrías necesitar hacerlo en una emergencia. Si vuelves a conectar tu iPhone al cable o accesorio, tienes la opción de anular la detección de líquidos y cargar tu iPhone (aunque corres el riesgo de daños).

En caso de contar con un cargador inalámbrico, aún puedes usarlo para cargar tu iPhone. Para obtener los mejores resultados, asegúrate de que la parte trasera de tu iPhone esté seca antes de colocarlo, señalan desde Apple.

¿Qué recomienda Apple?

La empresa tecnológica con sede en Cupertino, California, recomienda desconectar el cable de tu móvil, como también el otro extremo del cable, ya sea del adaptador de corriente o de algún accesorio. Además, sugieren no conectar el cable hasta que el aparato esté completamente seco.

Asimismo, recomiendan seguir los siguientes pasos: