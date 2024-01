Si tienes un iPhone con más de un año de uso, probablemente has notado que la batería comienza a durar un poco menos o que su vida útil ya no tiene el 100% de efectividad, pero existen 3 simples trucos que permiten ahorrar batería y no son necesariamente el “modo ahorro” que trae la configuración de carga.

Estos trucos no son un secreto, pero sí un tanto desconocidos. De hecho, Apple los agregó hace un tiempo a su blog oficial, en la sección Maximizando la duración y la vida útil de la batería, donde entregan algunos consejos para ello.

Allí explican que, si bien la opción de ahorrar batería es viable, hay ciertas configuraciones que se pueden sumar a esta para optimizar la batería del teléfono. Desde la compañía de la manzanita subrayan la actividad en segundo plano, los datos móviles y el wifi.

3 trucos para ahorrar batería en los iPhone

En primer lugar, para ahorrar batería es ideal que el teléfono no utilice apps en segundo plano, como la ubicación, por ejemplo, o dejar apps abiertas mientras se utiliza otra. En Configuración/Batería, puedes revisar el porcentaje de batería que consume tu teléfono por la actividad en segundo plano y cuánta no consume si cuidas esta característica.

Teniendo esto en cuenta, puedes evitar que el teléfono ejecute las apps en segundo plano y que también las actualice, opción que tendrías que aplicar manualmente de ser necesario.

“Para mejorar la duración de la batería, puedes desactivar la funcionalidad que permite actualizar las apps en segundo plano. Anda a Configuración > General > Actualización en Segundo Plano y selecciona No“, explican.

Si bien las herramientas de localización del iPhone son muy útiles, también se pueden desactivar, “en Configuración > Privacidad > Localización“, sugieren.

Por otro lado, un tip muy útil de Apple es mantener los datos móviles desactivados, siempre y cuando no necesitemos internet o estemos en un lugar con conexión Wifi, puesto que al ser una conexión más inestable, al perderse la señal, el iPhone utiliza energía para recuperarla, lo que gasta más batería. También sirve activar el “modo avión”, aunque con este no podrás comunicarte con tus contactos.

Finalmente, también sugieren preferir el Wifi, en complemento con el tip de los datos móviles y porque al ser una conexión más estable, por ejemplo, el Wifi de casa, requiere menos energía. De acuerdo con Apple, estos tips también pueden hacer más duradera la vida útil de la batería.