Para muchos, que el vuelo 1282 de Alaska Airlines haya podido aterrizar sin lamentar ninguna víctima luego de que una de sus puertas de emergencia estallara al despegar, suena como un milagro. Sin embargo, no es el único hecho sorprendente.

Seanathan Bates caminaba por la calle Barnes cerca de la autopista 217 en Portland, EEUU, cuando en medio de los arbustos divisó un teléfono. Se trataba de un iPhone intacto, con la mitad de su carga y en modo avión. En su pantalla -sin rasguños- podía verse un recibo electrónico por una maleta facturada en el vuelo siniestrado.

Tras llamar a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) que investiga el accidente, el organismo confirmó que se trataba del teléfono de uno de los pasajeros, el que salió despedido por el agujero creado en la nave cuando esta se encontraba a casi 5.000 metros de altura.

La fuerza que succionó el teléfono había sido tal, que como se ve en las fotografías del hallazgo, el cable de carga fue cortado de raíz dejando sólo su conector. Entonces… ¿cómo es que el teléfono no se destruyó si cayó desde una altura equivalente a 16 edificios Costanera Center?

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024