Recientemente, Netflix agregó a su catálogo de videojuegos la trilogía del famoso GTA (Grand Theft Auto), pero ¿sabes cuáles son los juegos disponibles y cómo instalarlos o jugarlos?

Desde hace un tiempo, la plataforma de streaming realizó cambios como restringir cuentas compartidas, pero también buscó diversificarse respecto a sus películas y series y agregó una serie de títulos de videojuegos, para usarse en distintos dispositivos (smartphones, tablets y TV).

¿Cuáles son los juegos disponibles de Netflix?

Tras agregar los tres títulos de GTA, este es el catálogo completo de juegos de Netflix disponibles en Chile, dividido por categorías.

Acción Death’s Door

Dust & Neon

GTA III

GTA Vice City

GTA San Andreas

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Into the Dead 2: Unleashed

Poinpy

Relic Hunters: Rebels

Rival Pirates

TMNT: Shredder’s Revenge

Tomb Raider Reloaded

Aventura Dead Cells

Dragon Up

Highwater

Kentucky Route Zero

Laya’s Horizon

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Lucky Luna

OXENFREE

OXENFREE II: Lost Signals

Raji: An Ancient Epic

Scriptic: Crime Stories

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: El juego

This is a True Story

Twelve Minutes

Valiant Hearts: Coming Home

Clásico Bloons TD 6

Bowling Ballers

Shooting Hoops

Skies of Chaos

Sonic Prime Dash

Teeter (Up) Remasterizado

World of Goo: Remasterizado

Tarjeta Arcanium: Rise of Akhan

Card Blast

Gatitos explosivos

De contenido educativo CoComelon – Juega con JJ

Música Hello Kitty y amigos: ¡A desfilar!

Fiesta

Heads Up!

Nailed It! Baking Bash

Rompecabezas Cut The Rope Daily

Ghost Detective

Knittens

Krispee Street

Puzzle Gods

Shatter Remastered

Shovel Knight Pocket Dungeon

Slayaway Camp 2: Netflix & Kill

Storyteller

Stranger Things: Puzzle Tales

Wild Things: Aventura animal

Word Trails

Carreras Asphalt Xtreme

De rol Dungeon Boss: Respawned

Dungeon Dwarves

Mighty Quest Rogue Palace

Moonlighter

Sombra y hueso: El Nocéano

TRANSFORMERS: Guerreros

Simulación Gatos y sopa

Country Friends

Farming Simulator 23

Flutter Butterflies

IMMORTALITY

El amor es ciego: Historias de Netflix

Spiritfarer

Bob Esponja: A cocinar

Jugando con fuego: Amor y deseo

Jugando con fuego 2

Townsmen: A Kingdom Rebuilt

Vineyard Valley

Deportes Football Manager 2024 Mobile

Wonderputt Forever

Estrategia Desta: The Memories Between

Into the Breach

Narcos: Cartel Wars Unlimited

Reigns: Three Kingdoms

Terra Nil

Vikingos: Valhalla

De mesa Dominoes Café

Mahjong Solitaire

Solitario

El ajedrez de Gambito de dama

¿Cómo instalar y jugar los videojuegos?

Vale destacar que todos los juegos mencionados son totalmente gratuitos para quienes ya tengan una cuenta de Netflix. Este es el primero de los requisitos para obtenerlos, además de tener mínimo Android 8.0 o iOS 15, además de espacio de almacenamiento necesario.

Una vez dentro de la plataforma (smartphones y tabletas Android, iPhone y iPad) debes seleccionar el videojuego y se te redirigirá a Google Play o App Store donde puedes descargarlo sin cobro alguno.

Si quieres proyectar los juegos de Netflix en tu TV, abre la cámara de tu teléfono o tablet y apúntala hacia la pantalla del smartv para escanear el código QR.

Toca el enlace que aparece y ya está, tu controlador y tu TV estarán conectados y comenzará el juego.